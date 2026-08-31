Aslan'a bir dünya yıldızı daha: Real Madrid' "tamam" derse 2'sinden biri gidecek

Fransız orta saha Lesley Ugochukwu ve Rus 10 numara Aleksiy Batrakov'un ardından uzun süredir peşinde olduğu Milan'ın Portekizli yıldızı Rafaeal Leao'yu da karosuna katan Galatasaray, transfer sezonunun son günlerinde dünya yıldızı için bastırıyor. Sarı-kımızılılar, Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid'e teklifini yaptı.

Orta sahaya takviye yapmayı düşünen Galatasaray, yeni hedef olarak Eduardo Camavinga'yı belirledi. 23 yaşındaki Fransız futbolcuyu renklerine bağlamak için Real Madrid'e kiralama teklifinde bulunan sarı-kırmızılılar, İspanyol devinin cevabını bekliyor.

Eduardo Camavinga (Fotoğraf: Instagram)

LEMINA VEYA JAKOBS YOLCU

Real Madrid cephesinden transfer teklifine olumlu karşılık gelirse, geçtiğimiz günlerde 2 yıllık yeni sözleşme imzalanan Mario Lemina ya da kontratının son senesindeki Senegalli sol kanat Ismail Jakobs'tan biri gönderilip kontenjanda yer açılacak.

Mario Lemina

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REAL MADRID PERFORMANSI

Galatasaray'ın yeni transferi Rafael Leao gibi güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen Eduardo Camavinga, geçtiğimiz sezon 43 maçta görev yaptı. Sahada kaldığı 2199 dakikada 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağlayan yıldız futbolcu, bu sezon ise İspanya LaLiga'da 3 karşılaşmada 112 dakika süre aldı.

U23 KONTENJANINA UYMUYOR

10 Kasım 2002 doğumlu Camavinga, Süper Lig'de uygulanan 10+4 kuralındaki +4'lük yaş kriterine uymuyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıkladığı "23 yaş altı" kontenjanından yararlanabilmek için futbolcunun 1 Ocak 2004 ve sonrasında doğmuş olması gerekiyor.

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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