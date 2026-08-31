Samsun'un Alaçam ilçesindeki Geyikkoşan Sahili'nde açan koruma altındaki kum zambakları, sahil şeridini renklendirdi. Belediye ve vatandaşların ortak çabasıyla korunan bu nadide bitkiyi koparanlar 699 bin 245 TL para cezası ile karşı karşıya geliyor.

Samsun'un Alaçam ilçesinde bulunan Geyikkoşan Sahili, koruma altındaki kum zambaklarına ev sahipliği yapıyor. Doğal güzellikleriyle dikkat çeken sahilde yetişen kum zambakları, belediye, çevre koruma ekipleri ve vatandaşların duyarlılığıyla korunuyor.

Alaçam Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Özyılmaz, kum zambaklarının Geyikkoşan sahilinin önemli değerlerinden biri olduğunu belirterek, vatandaşları bitkilere sahip çıkmaya davet etti.

Alaçam Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Özyılmaz

"ÇEVRE KORUMA EKİPLERİ VE VATANDAŞLARIMIZ TARAFINDAN KORUNUYOR"

Özyılmaz, "Kum zambakları Alaçam Geyikkoşan sahilinde bulunuyor. İlçe belediyemiz, çevre koruma ekipleri ve vatandaşlarımız tarafından korunuyor. Kum zambakları bu mevsimde çiçek açarak sahile ayrı bir güzellik katıyor. İlçemizin Geyikkoşan sahili ile özdeşleşmiş önemli bir bitki. Herkesi Alaçam'a davet ediyor, ilçemizi ziyaret ederek bu güzelliği yerinde görmelerini tavsiye ediyorum." dedi.

Kum zambağı

KOPARMANIN CEZASI 699 BİN TL

Öte yandan Türkiye'de koruma altında bulunan kum zambaklarını koparanlara, 2026 yılı için 699 bin 245 TL idari para cezası uygulanıyor.

Görürseniz yolunuzu değiştirin... Koparmanın cezası bir araba parası!

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Alaçam Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIAlaçam

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