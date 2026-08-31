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Dünya

ABD'de Büyük Kanyon'u sel vurdu: Ölü ve çok sayıda kayıp var

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ABD'nin Arizona eyaletinin kuzeyindeki Büyük Kanyon'da 29 Ağustos'ta meydana gelen selin ardından 1 kişinin hayatını kaybettiği, 20'den fazla kişiden haber alınamadığı bildirildi.

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ABD’nin en önemli turizm noktalarından Büyük Kanyon’da hafta sonu etkili olan şiddetli yağış, bölgede büyük hasara yol açtı. Aniden yükselen sular nedeniyle çok sayıda turist ve kampçı tahliye edilirken, bazı kişiler kanyonun derinliklerinde mahsur kaldı.

AP'nin aktardığına göre, sel sularının sürüklediği dev kayalar nehir yatağına taşınırken, kanyonun derinliklerinde mahsur kalan 60’tan fazla kişi helikopterlerle kurtarıldı.

EN AZ 15 KAYIP VAR

Ulusal Park Servisi tarafından yapılan açıklamada, 46 yaşındaki bir erkek cesedinin Colorado Nehri kıyısındaki Crystal Rapids yakınlarında bulunduğu belirtildi. Yetkililer, en az 15 kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

ABDde Büyük Kanyonu sel vurdu: Ölü ve çok sayıda kayıp var
Başlık ResmiABDde Büyük Kanyonu sel vurdu: Ölü ve çok sayıda kayıp var

Arizona Kamu Güvenliği Departmanı da tahliye çalışmalarına destek verdi. Park yetkilileri, kayıp yürüyüşçü veya kampçılar hakkında bilgi sahibi olanların kendileriyle iletişime geçmesini istedi.

Felaketin ardından bölgenin su altyapısı da ağır darbe aldı. Turistlere ve yerlilere hizmet veren tek su boru hattının devre dışı kalması, parkta içme suyu sıkıntısı yaşanmasına neden oldu. Su kaynaklarının sınırlanması nedeniyle turistlerin pazartesi gününden itibaren park içerisindeki konaklama tesislerinde kalamayacağı açıklandı. Büyük Kanyon’da yaşayanlardan ise su tüketimini azaltmaları istendi.

Olayın ardından bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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