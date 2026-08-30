Ders niteliğinde geri dönüş!

G.Saray ikinci yarıda daha organizeydi. Batrakov’un alışması, Leao’nun denkleme girmesiyle 2027 model bir takım geliyor.

Ligin ilk haftasında Çorum FK ile sahasında 2-2 berabere kalan Galatasaray bu kez 1-0 geriye düştüğü Göztepe karşısında geriden gelip kazanmayı bildi.

Oyuncu paylaşım hatası

Göztepe oyun başlangıcında bir geldi, iki geldi defans arkasına sarktı ama Jankat deyim yerinde ise engel oldu.

Ama kornerde yanlış oyuncu paylaşımı ve pozisyon alma ile Göztepe o şok golü attı.

Galatasaray duran topta Sallai’nin vuruşunda biraz da şansın yardımıyla Davinson’a çarpan topla beraberliği yakaladı.

Galatasaray’da ilk yarıda aslında bir kaos futbolu hâkimdi.

Abdülkerim’in sakatlanıp Batrakov’un oyuna girmesi Lemina’nın sol stopere geçmesi ile Galatasaray daha bilinçli çıkan, geriden oyun kuran, rakibin savunma arkasına sarkmasına izin vermeyen bir görüntü çizdi.

Yeni sürüm yükleniyor!

Gerçek bir 10 numara ile Galatasaray hücumda daha etkili, efektif ve pozisyonlara giren, kaçıran bir takıma büründü.

Osimhen’in penaltısına Göztepe Juan ile karşılık verdi.

Galatasaray 4 büyükler sonrasında ligin deve dişi takımlarından Göztepe’ye karşı zorlansa da en önemli olanı, 3 puanı kazandı.

Batrakov’un alışması, Leao’nun denkleme girmesi ile 2027 model Galatasaray yapım aşamasındaki yeni sürümü ile sahnede olacak.

Maçın adamı: Osimhen

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