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Spor

Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi itirafı: "O takım gelmesin deyince geldi"

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Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi itirafı:

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de Göztepe'yi 3 golle mağlup ettikleri müsabakanın ardından açıklamalar yaptı. Ligin zorluk takımlarından birine karşı önemli bir galibiyet elde ettiklerini belirten Buruk, "Oyundan, oyuncularımın isteğinden memnunum ama gelişmemiz gerekiyor. Göztepe oynaması zor bir takım. Kazandığımız için sevinçliyiz." diye konuştu. Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri hakkındaki soruyu cevaplayan tecrübeli çalıştırıcı, "PSG gelmesin deyince geldi. O takımlara karşı galip gelmek, Galatasaray tarihine geçmek istiyoruz. Kim olursa olsun en iyisini yapmaya çalışacağız." dedi.

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Emrah Taşçı
EMRAH TAŞÇI

Trendyol Süper Lig'in üçüncü haftasında Göztepe'yi 3-2 yenen Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"ÇOK FAZLA POZİSYON ÜRETTİK"

Zorlu bir takıma karşı çok fazla pozisyon ürettiklerini kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "Bence tabii ki Göztepe'ye karşı oynamak kolay bir şey değil. Çok fazla direkt oynayan, pas organizasyonu olmayan bir takım. Direkt toplar, uzun toplar, taç atışları, kornerler... Bir taçtan, bir kornerden gol yedik zaten. En iyi oynadığımız bölüm 45 ile 3-2'ye kadar olan bölüm. O bölümü çok iyi oynadık. Topa daha çok sahip olarak, dikine paslarla, hareketlilikle rakibi çözdük. Çok fazla pozisyon ürettik." şeklinde konuştu.

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Başlık ResmiOkan Buruk

"HİÇBİR ZAMAN BU KADAR OLMAMIŞTI"

Nijeryalı golcünün performansı hakkında konuşan Buruk, "Osimhen'in kaleye attığı şut sayısı, hiçbir zaman bu kadar olmamıştı. Daha fazla pozisyona giriyor. 3 haftada 9 gol attık. 1 ve 3'üncü maç, hem rakip ceza sahasında çok topla buluştuk hem çok pozisyona girdik. Bu iyi yani. Yediğimiz goller kötü. 3-2'den sonra takım boyunu uzatmak, defansif anlamda mücadeleleri kazanacak oyuncuları aldık. Bu biraz üretkenliği düşürdü. Geçişleri daha iyi yapabilirdik. Osimhen'in sayılmayan golü vardı. Son pasları versek skora gidebilirdik. Bir yandan da sizi tehdit eden rakip var. 3-2'yi korumak istiyorsunuz." dedi.

"GELİŞMEMİZ GEREKİYOR"

Galibiyete rağmen gelişmeleri gerektiğine vurgu yapan Okan Buruk, "Oyundan, oyuncularımın isteğinden memnunum ama gelişmemiz gerekiyor. Göztepe oynaması zor bir takım. Kazandığımız için sevinçliyiz. Daha çok gol atabilirdik. Rakibin şanslar üretmeye çalıştığı bir maç var. Göztepe benim eski ve çok sevdiğim bir takımım. Onlara başarılar diliyorum. Sezon başı özellikle milli takımlardan gelmiş, geç başlamış, başlama tarihi değişken oyuncular var. Sezon başı dinlenmelerine çok ihtiyaç vardı. Dinlenmeyen vücut sakatlanır. Lige kazanarak devam ediyoruz. Kazanarak devam edeceğiz. Galatasaray taraftarı rahat olsun." diye konuştu.

Okan Buruk
Başlık ResmiOkan Buruk

"PSG GELMESİN DEYİNCE GELDİ"

Şampiyonlar Ligi kurası hakkındaki soruyu cevaplayan 52 yaşındaki teknik adam, "PSG gelmesin deyince geldi. O takımlarla da oynayacağız. Geçen sene Liverpool'la, Manchester City ile oynadık. İki Liverpool galibiyeti çok hafızada kaldı. O takımlara karşı galip gelmek, Galatasaray tarihine geçebilecek maçlar. Kim olursa olsun en iyisini yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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