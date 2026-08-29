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Spor

Hull City 2'de 2 yaptı, zirveye ortak oldu

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Hull City 2'de 2 yaptı, zirveye ortak oldu

İngiltere Premier Lig'in ikinci haftasında oynanan maçta Hull City, deplasmanda Coventry City'yi 1-0 mağlup ederek lige 2'de 2 ile başladı. Ligde yoluna kayıpsız devam eden Acun Ilıcalı'nın takımı, puanını 6'ya çıkararak Manchester City ile liderliği paylaştı.

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Premier Lig'in yeni takımlarından Coventry City ile Hull City, ligin ikinci haftasında karşı karşıya geldi.

HULL'DAN HARİKA BAŞLANGIÇ

Coventry Building Society Arena'da oynanan müsabakada Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Coventry'yi 1-0 mağlup etti ve yoluna kayıpsız devam etti. Hull City'ye galibiyeti getiren golü, müsabakanın 82. dakikasında Liam Millar kaydetti.

ZİRVEYE ORTAK OLDU

Bu galibiyetle ligde puanını 6'ya yükselten Hull City, lider Manchester City'nin averajla gerisinde ikinci sırada yer aldı. Coventry City ise ligde henüz puanla tanışamadı.

BİR SONRAKİ RAKİP VILLA

Hull City, İngiltere Premier Lig'in üçüncü haftasında Unai Emery'nin çalıştırdığı Aston Villa'yı konuk edecek. Coventry City ise lider Manchester City ile deplasmanda karşılaşacak.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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