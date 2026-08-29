Beşiktaş'ın rakibi Leverkusen'den şok başlangıç: Maçta 5 gol!

Bundesliga'nın yeni takımlarından Elversberg, ligin ilk haftasında Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Bayer Leverkusen'i 3-2 mağlup etti.

Almanya Bundesliga'nın ilk haftasında Bayer Leverkusen, Elversberg ile deplasmanda karşılaştı.

MAÇTA GOL YAĞMURU

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden biri olan Leverkusen, Elversberg karşısında sahadan 3-2'lik skorla mağlup ayrıldı.

Elversberg - Bayer Leverkusen

LEVERKUSEN'İN ÇABASI PUANA YETMEDİ

Elversberg'e galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Lukas Petkov, 9. dakikada Cole Campbell ve 46. dakikada David Mokwa Ntusu kaydetti.

Maçta 3-0 geriye düşen Bayer Leverkusen'de 77. dakikada Patrik Schick ve 90+1. dakikada Christian Kofane ağları havalandırsa da puan almaya yetmedi.

Elversberg, Bundesliga'nın ikinci haftasında Mönchengladbach ile deplasmanına gidecek. Bayer Leverkusen ise Union Berlin'i konuk edecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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