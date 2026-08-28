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Yaşam

Yetkililer uyardı! Heyelan riski bulunan ilçemizde vatandaşlar tahliye edilecek

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Yetkililer uyardı! Heyelan riski bulunan ilçemizde vatandaşlar tahliye edilecek
Fotoğraf Başlığı Yetkililer uyardı! Heyelan riski bulunan ilçemizde vatandaşlar tahliye edilecek

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde toprak hareketliliği nedeniyle yüksek heyelan riski oluştu. Söz konusu alanın alt kısmında yapısı bulunan vatandaşların can ve mal güvenliği açısından acilen tahliye edilmesi istendi.

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Erzincan Üzümlü Belediyesinden yapılan duyuruya göre, Üçler Mahallesi Kurt Yuvası mevkisinin batı kısmı ile Korkoru Arkı'nın üst bölümünde bulunan dağlık arazide toprak hareketliliği gözlendi.

VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLECEK

Bölgede yüksek heyelan riski bulunduğu belirtilerek, söz konusu alanın alt kısmında yapısı bulunan vatandaşların can ve mal güvenliği açısından acilen tahliye edilmesi istendi.

Yetkililer uyardı! Heyelan riski bulunan ilçemizde vatandaşlar tahliye edilecek
Başlık ResmiYetkililer uyardı! Heyelan riski bulunan ilçemizde vatandaşlar tahliye edilecek

YOL DA KAPATILDI

Korkoru Arkı'nın yanından geçen yolun da güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatılacağı bildirildi.

Vatandaşlardan heyelan riski bulunan bölgeye yaklaşmamaları ve yetkililerin uyarılarını dikkate almaları istendi. Öte yandan, bölgedeki toprak hareketliliği bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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