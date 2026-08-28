Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde toprak hareketliliği nedeniyle yüksek heyelan riski oluştu. Söz konusu alanın alt kısmında yapısı bulunan vatandaşların can ve mal güvenliği açısından acilen tahliye edilmesi istendi.

Erzincan Üzümlü Belediyesinden yapılan duyuruya göre, Üçler Mahallesi Kurt Yuvası mevkisinin batı kısmı ile Korkoru Arkı'nın üst bölümünde bulunan dağlık arazide toprak hareketliliği gözlendi.

VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLECEK

Bölgede yüksek heyelan riski bulunduğu belirtilerek, söz konusu alanın alt kısmında yapısı bulunan vatandaşların can ve mal güvenliği açısından acilen tahliye edilmesi istendi.

Yetkililer uyardı! Heyelan riski bulunan ilçemizde vatandaşlar tahliye edilecek

YOL DA KAPATILDI

Korkoru Arkı'nın yanından geçen yolun da güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatılacağı bildirildi.

Vatandaşlardan heyelan riski bulunan bölgeye yaklaşmamaları ve yetkililerin uyarılarını dikkate almaları istendi. Öte yandan, bölgedeki toprak hareketliliği bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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