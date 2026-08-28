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Bursa’da protez bacaktan 830 gram metamfetamin çıktı

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Bursa’nın Osmangazi ilçesinde narkotik ekiplerinin durdurduğu araçta yapılan aramada dikkat çeken bir yöntem ortaya çıkarıldı. Suriye uyruklu Hasan Alahmed isimli şüphelinin protez bacağının içerisine gizlendiği belirtilen 830 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucunun protez bacaktan çıkarıldığı anlar polis kamerasına yansıdı.

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Bursa’da uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan denetimde narkotik ekipleri sıra dışı bir uyuşturucu saklama yöntemiyle karşılaştı.

Gazeteci Burak Doğan’ın aktardığı bilgilere göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesindeki Karabalçık Kuzey Gişeleri’nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta bulunan Suriye uyruklu Hasan Alahmed isimli şüpheli üzerinde ve araçta yapılan kontroller sırasında ekiplerin dikkati şüphelinin kullandığı protez bacağa yöneldi.

Bursa’da protez bacaktan 830 gram metamfetamin çıktı
Başlık ResmiBursa’da protez bacaktan 830 gram metamfetamin çıktı

PROTEZ BACAK SÖKÜLDÜ

Narkotik ekiplerinin yaptığı detaylı incelemede protez bacağın içerisine gizlenmiş paketler tespit edildi.

Operasyona ilişkin görüntülerde polis ekiplerinin protez bacağı parçalarına ayırarak içerisindeki bölmeleri kontrol ettiği görülüyor. Yapılan aramanın ardından protez bacağın içerisinden paketlenmiş halde uyuşturucu madde çıkarıldı.

Ele geçirilen maddenin yapılan incelemede metamfetamin olduğu belirtildi.

830 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Paylaşılan bilgilere göre protez bacağın içerisine gizlenen uyuşturucunun toplam ağırlığının 830 gram olduğu tespit edildi.

Uyuşturucuya el konulurken şüpheli Hasan Alahmed yakalandı.

Olayla ilgili adli işlemlerin başlatıldığı belirtilirken, uyuşturucunun nereden temin edildiği, nereye götürüleceği ve şüphelinin bağlantılarının bulunup bulunmadığının belirlenmesine yönelik incelemelerin sürmesi bekleniyor.

UYUŞTURUCUYU SAKLAMAK İÇİN DİKKAT ÇEKEN YÖNTEM

Operasyonda kaydedilen görüntülerde narkotik polisinin protez bacağın dış kaplamasını ve iç bölümlerini tek tek açtığı görülüyor.

Uyuşturucunun fark edilmesini zorlaştırmak amacıyla protezin içine yerleştirildiği değerlendiriliyor.

Bursa’da narkotik ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyon ve yol kontrolleri devam ediyor. Bursa Emniyet Müdürlüğü de kent genelinde metamfetamin dahil uyuşturucu maddelerin ticaretine yönelik çok sayıda operasyon gerçekleştiriyor.

Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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