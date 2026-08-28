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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ve Atakum ilçelerinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların üstlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 5 bin 528 sentetik ecza hap, 950,20 gram sentetik uyuşturucu, ⁠3 hassas terazi, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız pompalı tüfek ile 7 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | Samsun
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