CIA Direktörü John Ratcliffe’in Moskova’daki gizli görüşmesinin ‘Rusya’yı NATO’ya yönelik muhtemel bir saldırıya karşı uyarma amacı taşıdığı’ iddiaları gündeme gelirken, ABD Başkanı Donald Trump söz konusu iddiaları yalanladı. Trump, bunun ‘olağan bir görüşme’ olduğunu savunarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in NATO topraklarına saldırmayacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile NATO arasındaki muhtemel gerilime ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, Oval Ofis’te gazetecilerin sorularını cevaplarken, Putin ile yaptığı görüşmelerden yola çıkarak Rusya’nın NATO topraklarına saldırmayacağını ifade etti. Trump, Rusya’nın NATO ülkelerine yönelik muhtemel bir saldırısından 'hiç endişe duymadığını' da söyledi.

Moskova’da gizli görüşme! NATO alarmda, Trump devreye girdi: Putin saldırmayacak

'UYARI İLETME AMACI' TAŞIMIYOR

Trump’ın açıklamaları, CIA Direktörü John Ratcliffe’in Moskova ziyaretiyle ilgili tartışmaların ardından geldi. Ratcliffe, Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Naryshkin ile bir araya geldi. Bazı medya kuruluşları, görüşmenin Rusya’ya NATO ülkelerine yönelik muhtemel bir saldırı konusunda uyarı iletmek amacı taşıdığını öne sürerken Trump bu iddiaları reddetti.

Moskova’da gizli görüşme! NATO alarmda, Trump devreye girdi: Putin saldırmayacak

“OLAĞAN DIŞI BİR DURUM YOK”

Ratcliffe’in ziyaretini “standart bir iş görüşmesi” olarak değerlendiren Trump, CIA Direktörü’nün Rus mevkidaşıyla yaklaşık altı ayda veya yılda bir görüştüğünü belirtti. Trump, görüşmede Rusya’ya herhangi bir özel mesaj iletilmediğini ve olağan dışı bir durum yaşanmadığını söyledi. Naryshkin de Ratcliffe ile istihbarat konularını görüştüğünü ve buluşmanın rutin nitelikte olduğunu doğruladı.

“NATO TOPRAKLARINA SALDIRMAYACAKLAR”

Trump’a daha sonra Putin’e NATO topraklarına saldırmaması konusunda doğrudan bir uyarı yapılıp yapılmadığı yeniden soruldu. Trump, bu konuda ayrıntılı yorum yapmak istemediğini belirterek, “NATO topraklarına saldırmayacaklar” ifadelerini kullandı.

Moskova’da gizli görüşme! NATO alarmda, Trump devreye girdi: Putin saldırmayacak

Rusya’nın NATO ülkelerine yönelik muhtemel hamleleri, özellikle Avrupa’yı endişeye sürüklemeye devam ediyor. Son dönemde Romanya ve Polonya gibi NATO üyelerinin hava sahasına giren Rus insansız hava araçlarının düşürülmesi ve Moskova’nın İngiltere ile Fransa’nın Ukrayna’ya verdiği askeri destek konusundaki sert açıklamaları gerilimi artırıyor.

Buna rağmen Trump, Putin’in NATO’ya saldıracağı konusunda kaygı duymadığını vurgulayarak Rusya ile ilişkilerde daha temkinli bir yaklaşım sergiliyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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