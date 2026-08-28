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3. Sayfa

Avda kan donduran olay! Hayvan zannettiği kuzenini öldürdü

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Avda kan donduran olay! Hayvan zannettiği kuzenini öldürdü
Fotoğraf Başlığı Avda kan donduran olay! Hayvan zannettiği kuzenini öldürdü

Zonguldak'ta yaban domuzu avına çıkan kuzenlerden K.B., domuz zannettiği kuzeni Kenan Basan'ı silahla vurdu. Basan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Devrek'e bağlı Akçasu köyünde edinilen bilgilere göre K.B., mısır bahçesine gelen yaban domuzlarını avlamak amacıyla bölgede beklemeye başladı.

KUZENİNİ VURDU

Bir süre sonra bahçede gördüğü kişinin kuzeni Kenan Basan olduğunu fark edemeyen K.B., iddiaya göre onu yaban domuzu sanarak ateş etti.

Avda kan donduran olay! Hayvan zannettiği kuzenini öldürdü
Başlık ResmiAvda kan donduran olay! Hayvan zannettiği kuzenini öldürdü

GÖZALTINA ALINDI

Silahla vurulan Kenan Basan ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Basan, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Basan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından K.B., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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