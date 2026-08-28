Galatasaray'da sürpriz Victor Nelsson gelişmesi: İki farklı senaryo var

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Danimarkalı stoper Victor Nelsson'un geleceğiyle ilgili yeni bir plan gündeme geldi.

Dursun Özbek başkanlığındaki Galatasaray yönetimi, Victor Nelsson için gelecek tekliflere ve transfer çalışmalarının sonucuna göre nihai kararını verecek.

TAKIMDA KALABİLİR

Sabah'ta yer alan habere göre; Danimarkalı oyuncu için iyi bir teklif gelmemesi ve istenen transferlerin gerçekleştirememesi halinde 27 yaşındaki stoperin 10+4'lük yabancı oyuncu kontenjanında tutulması düşünülüyor. Aksi durumda, Nelsson'un sezonluk ücretinin ödenerek serbest bırakılması ihtimalinin değerlendirildiği belirtildi.

Victor Nelsson'un, Galatasaray ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen Nelsson, Galatasaray formasıyla 144 resmi maça çıktı ve 4 gol, 1 asistlik skor katkısı verdi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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