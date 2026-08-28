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Spor

Galatasaray'da sürpriz Victor Nelsson gelişmesi: İki farklı senaryo var

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Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Danimarkalı stoper Victor Nelsson'un geleceğiyle ilgili yeni bir plan gündeme geldi.

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Dursun Özbek başkanlığındaki Galatasaray yönetimi, Victor Nelsson için gelecek tekliflere ve transfer çalışmalarının sonucuna göre nihai kararını verecek.

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Sabah'ta yer alan habere göre; Danimarkalı oyuncu için iyi bir teklif gelmemesi ve istenen transferlerin gerçekleştirememesi halinde 27 yaşındaki stoperin 10+4'lük yabancı oyuncu kontenjanında tutulması düşünülüyor. Aksi durumda, Nelsson'un sezonluk ücretinin ödenerek serbest bırakılması ihtimalinin değerlendirildiği belirtildi.

Victor Nelsson'un, Galatasaray ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.
Başlık ResmiVictor Nelsson'un, Galatasaray ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen Nelsson, Galatasaray formasıyla 144 resmi maça çıktı ve 4 gol, 1 asistlik skor katkısı verdi.

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Nelsson'da ters köşe: Kafa karıştıran sözleşme
Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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