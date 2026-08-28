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Spor

Galatasaray'ın konuğu Göztepe: Tek yeni transfer Batrakov

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Galatasaray'ın konuğu Göztepe: Tek yeni transfer Batrakov

Galatasaray, Süper Lig'in 3'üncü haftasında 29 Ağustos Cumartesi günü Göztepe'yi ağırlayacak. RAMS Park'ta saat 21.30'da başlayacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Yeni transfer Aleksey Batrakov, Okan Buruk'un görev vermesi halinde ilk defa sarı-kırmızılı formayı giyecek.

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Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk maçında konuk ettiği Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, sonraki müsabakasında Erzurumspor FK'yi deplasmanda 4-0 yendi. Sarı-kırmızılılar, topladığı 4 puanla ligin 3'üncü haftasına averajla ikinci sırada girdi.

Göztepe, Süper Lig'in ilk haftasında konuk olduğu Samsunspor ile 3-3 berabere kaldı. Sonraki hafta sahasındaki maçta Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilen İzmir ekibi, 1 puanla 14'üncü sırada yer aldı.

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OSIMHEN'DEN 2 MAÇTA 4 GOL

Galatasaray'ın dünyaca ünlü Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, ilk 2 haftada kaydettiği gollerle dikkati çekti. Arca Çorum FK ve Erzurumspor FK filelerini 2'şer defa havalandıran Osimhen, ilk 2 maçta takımının attığı 6 golün 4'ünü kaydetti. Nijeryalı yıldız, ayrıca Süper Lig'de çıktığı son 14 maçta 16 gol attı.

Victor Osimhen
Başlık ResmiVictor Osimhen

BATRAKOV TARAFTARIN KARŞISINA ÇIKACAK

Galatasaray'ın yeni transferi Rus futbolcu Aleksey Batrakov, yarın sarı-kırmızılılardaki ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımından 25 milyon euro bonservisle transfer edilen 21 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde Galatasaray'daki ilk maçına Göztepe karşısında çıkacak.

Aleksey Batrakov
Başlık ResmiAleksey Batrakov

LİGDE 36 İÇ SAHA MAÇINDA MAĞLUP OLMADI

Galatasaray, ligdeki son 36 iç saha maçında yenilmedi. Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonraki lig mücadelelerinde 28 galibiyet elde etti. Galatasaray, bu süreçte 8 defa da berabere kaldı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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