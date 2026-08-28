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Yaşam

“Mesaj istemiyorsanız onaylayın” tuzakmış! Bir tıkla 150 bin lirasından oldu

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Telefonuna gelen yanıltıcı mesaja onay verdi, kredi kartından 150 bin lira çekildi. Dolandırıldığını fark eder etmez bankaya başvuran Osman Karabulut, kartını ve internet bankacılığını bloke ettirerek resmi itirazda bulundu. Bankanın incelemesi sonrası Karabulut'un 150 bin lirası 4-5 gün içinde hesabına iade edildi.

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Olay, geçtiğimiz hafta cumartesi günü meydana geldi. Telefonuna gelen "Mesaj istemiyorsanız iptal edip onaylayın" içerikli yanıltıcı metni incelemeden onaylayan Karabulut, pazar günü kredi kartı limitinden 150 bin lira çekildiğini fark etti.

“Mesaj istemiyorsanız onaylayın” tuzakmış! Bir tıkla 150 bin lirasından oldu
Başlık Resmi“Mesaj istemiyorsanız onaylayın” tuzakmış! Bir tıkla 150 bin lirasından oldu

DOLANDIRICILAR ŞİFRESİNİ DEĞİŞTİRİP 150 BİN LİRASINI ÇEKTİ

Hızla müşteri hizmetlerini arayarak kartını ve internet bankacılığı erişimini donduran Karabulut, pazartesi günü bankaya resmi itiraz dilekçesi sundu. Yapılan incelemelerin ardından çekilen paranın bir un fabrikası üzerinden işleme alındığı ve dolandırıcıların internet bankacılığı şifrelerini değiştirdiği tespit edildi. Banka yetkililerinin güvenlik açıklarını incelemesinin ardından kesilen 150 bin lira, 4-5 gün içinde Osman Karabulut'un hesabına iade edildi.

“Mesaj istemiyorsanız onaylayın” tuzakmış! Bir tıkla 150 bin lirasından oldu
Başlık Resmi“Mesaj istemiyorsanız onaylayın” tuzakmış! Bir tıkla 150 bin lirasından oldu
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HEMEN KARTINI İPTAL ETTİ

Osman Karabulut mesajı onayladıktan sonra yaşadıklarını şöyle anlattı: "Geçen hafta Cumartesi günü 11.30 gibi ‘Mesaj istemiyorsanız iptal edip onaylayın' dedi. Onayladığım zaman Pazar günü saat 16.00 gibi de kredi kartımdan 150 bin lira çekildiğini gördüm. Müşteri hizmetlerini arayarak kartım ve internet bankacılığını iptal ettirdim. Pazartesi günü bankaya gelerek itiraz dilekçesini verdim. 3 gün sonra 20 bin lira çekildiği halde dönmüştü param. Aradım çocuklarıma alışveriş yapıp yapmadıklarını sordum. Yok, dediler. Ondan sonra kartımı ve internet bankacılığını iptal ettirdim. Bankaya itiraz dilekçesi verdiğimde banka paramı ödedi. Banka ‘Eğer bankamızdan kaynaklanan bir boşluk varsa bu parayı öderiz. Ama sizden kaynaklanan bir boşluk varsa ödemeyiz' dedi. Param geri ödendi."

“Mesaj istemiyorsanız onaylayın” tuzakmış! Bir tıkla 150 bin lirasından oldu
Başlık Resmi“Mesaj istemiyorsanız onaylayın” tuzakmış! Bir tıkla 150 bin lirasından oldu

"VATANDAŞLARIN DİKKATLİ OLMALARI LAZIM"

Hesabından çekilen paranın bir un fabrikasından olduğunu söyleyen Karabulut, "İnternet bankacılığına giriş şifrelerimi iptal etmişler. Yeniden şifre alarak internet bankacılığına öyle girdim. 4-5 gün sonra param iade edildi. Bana gelen mesajı iptal olarak tıklamamla yanlış anladım ve bunlar oldu, onay vermişim. Herkese şunu söylerim kesinlikle gelen mesajları bilmeden onaylamayın. Bakıp öyle onaylayın veya direkt silin. Bankadaki memur arkadaş 1 hafta 15 gündür saldırılar olduğunu söyledi, vatandaşların dikkatli olmaları lazım" dedi.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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