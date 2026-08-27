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Yaşam

"Savcı" telefonda, "polis" kapıda! 8 yaşındaki çocuk dolandırıcıların planını bozdu

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Eskişehir’de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi olan 81 yaşındaki adam, şüpheli kadını kendi elleriyle evine kadar götürdü. Evde bulunan 8 yaşındaki torununun babasını görmek istemesi üzerine planı bozulan şüpheli kadın, altınları alamadan kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Tepebaşı ilçesine bağlı Yaşamkent Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşayan 81 yaşındaki H.İ., kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan telefon dolandırıcılarının hedefi oldu. Yaşlı adamı arayan ve kendisini savcı olarak tanıtan şahıs, adının bir hırsızlık olayına karıştığını öne sürerek evdeki altın birikimlerinin incelenmesi gerektiğini söyledi.

DOLANDIRICILAR YAŞLI ADAMI TELEFONDA TUTTU

Süreçte yaşlı adamı sürekli telefonda tutan dolandırıcılar, "polis" dedikleri kadın şüpheliyi bir araçla sitenin yakınlarına bıraktı. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan anlarda, site girişine gelen kadının yaşlı adama "Amca telefona baksana" dediği, H.İ.'nin de telefondaki "savcı" ile konuşmaya devam ederek kadını karşıladığı görüldü. Şüpheli kadını kendi elleriyle K-5 bloktaki evine kadar götüren H.İ., şahsı içeri aldı.

"Savcı" telefonda, "polis" kapıda! 8 yaşındaki çocuk dolandırıcıların planını bozdu
Başlık Resmi"Savcı" telefonda, "polis" kapıda! 8 yaşındaki çocuk dolandırıcıların planını bozdu

ALTINLARI ALAMADAN KAÇTI

Evde yaşlı adamın eşi ve 8 yaşındaki torununun da bulunduğu sırada kendisini polis olarak tanıtan kadın, inceleme bahanesiyle altınları almak için harekete geçti. Ancak o esnada küçük çocuğun babasını görmek istemesi ve babası S.İ.'nin eve geleceğinin anlaşılması üzerine panikleyen şüpheli kadın, altınları alamadan evden apar topar kaçtı. Kadının siteden hızla uzaklaştığı anlar da yine güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Durumu öğrenen S.İ., babasını alarak polis merkezine müracaatta bulundu.

GÜVENLİK SİSTEMİNİ BÖYLE AŞMAYA ÇALIŞMIŞLAR

Olayın ardından açıklamalarda bulunan Site Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Işkın, güvenlik sisteminin önemine dikkat çekerek yaşananları şu sözlerle aktardı:

"Eskişehir Tepebaşı Yaşamkent Mahallesi Aşağı Söğütönü'nde 920 haneden oluşan ve çevresi
24 saat kapalı devre güvenlik kameralarıyla izlenen bir sitedir. Giriş kapılarında çipli, kumandalı ve telefonla açılabilen, yalnızca kat maliklerinin geçişine izin veren bir sistem bulunur. K-5 blokta ikamet eden site sakini, kendisini telefonda 'savcı' olarak tanıtan bir kişi tarafından aranmıştır. Şüpheli şahıs, bir hırsızlık soruşturması gerekçesiyle eve ekip göndereceklerini söylemiş. Sitenin güvenlik sistemini aşamadıkları için site sakinini cami çıkışındaki 4 numaralı kapıya yönlendirmiştir. İlgili kişi kapıya giderek kendisini 'polis' olarak tanıtan bir kadını karşılamış ve yaklaşık 300 metre mesafedeki K-5 bloktaki dairesine çıkarmıştır. Daireye giren şüpheli kadın, evdeki altınların hırsızlık malı olup olmadığını karşılaştıracaklarını belirterek altınları istemiştir. Savcılık ve polis talimatı bahanesiyle evdeki yüklü miktardaki altını almaya çalıştığı sırada, ev sahibinin eşi 7 yaşındaki torununa yaklaşık 150 metre mesafedeki C-2 blokta bulunan babasına haber vermesini söylemiştir. Çocuğun babasına yönlendirilmesi üzerine panikleyen şüpheli kadın daireyi hızla terk etmiştir. Olayın ardından mağdur polis merkezine başvurmuş, herhangi bir maddi zarar oluşmadığı tespit edilmiştir. Şüphelilerin amacı, güvenlik engeline takıldıkları için site sakinini kapıya çağırarak eve girmek ve tespiti yapılan altınları alıp uzaklaşmaktır."

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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