Diyarbakır’da acı olay! Yemeği ocağa koydu, canından oldu

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde yemek yapmak için elektrikli ocağı kullanan Özlem Dündar, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Evde hareketsiz halde bulunan Dündar, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Çüngüş ilçesi Aydınlı Mahallesi'nde Özlem Dündar, elektrikli ocağa yemek bıraktığı sırada akıma kapılarak yere yığıldı.

YERDE HAREKETSİZ BULUNDU

Düğün davetiyesi dağıtan bir kişi, kadını yerde hareketsiz bulunca durumu vatandaşlara bildirip 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Dündar, sevk edildiği Çüngüş Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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