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Ekonomi

58 yıllık meyve suyu devi iflasın eşiğinde! Mahkemeden son çağrı yapıldı

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58 yıllık meyve suyu devi iflasın eşiğinde! Mahkemeden son çağrı yapıldı

Türkiye’nin ünlü meyve suyu üreticilerinden olan Aroma Bursa Meyve Suları ve Gıda Sanayii A.Ş.’nin konkordato davasında sona yaklaşıldı. Mahkemeden alacaklılara çağrı yapıldı.

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58 yıllık geçmişiyle pazarda önemli bir paya sahip olan Duruk Ailesi’ne ait Aroma, finansal sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulunmuştu. Şirket için verilen bir yıllık geçici konkordato mühletinin mart ayında dolmasının ardından gözler, sürecin devam ettiği Bursa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne çevrildi.

DURUŞMA EYLÜL AYINDA

Davayı yürüten Bursa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Başkanlığı; Ege Duruk, Mahmut Atom Duruk, Mehmet Çetin Duruk, Onur Duruk, Ömer Duruk, Perihan Duruk, Şirin Duruk, Uğur Duruk ve Aroma A.Ş. hakkındaki sürecin yeni duruşma tarihini 9 Eylül 2026 olarak duyurdu.

58 yıllık meyve suyu devi iflasın eşiğinde! Mahkemeden son çağrı yapıldı
Başlık Resmi58 yıllık meyve suyu devi iflasın eşiğinde! Mahkemeden son çağrı yapıldı

MAHKEMEDEN ÇAĞRI

Mahkeme ayrıca, şirketten alacağını tahsil edemeyen tüm taraf ve alacaklıların haklarını savunabilmeleri için davaya müdahil olabileceklerini belirterek resmi katılım çağrısı yaptı.

9 Eylül'deki oturumda, markanın geleceğini belirleyecek nihai kararın çıkması bekleniyor.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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