Türkiye’de ortalama kiralar mayıstan ağustosa kadar geçen süreçte %11 civarında arttı. Evlenmeler, tayinler ve üniversiteli talebi piyasayı hareketlendirirken, ortalama kira 28 bin 402 TL olarak ölçüldü. Bu arada üniversiteli nüfusunun yoğun olduğu illerde özellikle 1+1 daireler için talep edilen ortalama kiralar da belli oldu. İşte rakamlar…

ÖMER FARUK BİNGÖL- Tayin ve evlenme mevsiminin yanı sıra üniversite öğrencilerinin hareketliliği, her yıl olduğu gibi bu sene de yaz aylarında kiralık konut piyasasını hareketlendirdi.

Türkiye genelinde mayıs ayında ortalama 25 bin 599 TL olan “daire” nitelikli konutların kirası ağustosta 28 bin 402 TL’ye yükseldi. Endeksa tarafından ölçülen verilere göre yaz döneminde kiralarda yaşanan artış ise yaklaşık %11 oldu.

EVLENME MEVSİMİ

Yaz aylarında kiralık konut fiyatlarında ve talebinde yaşanan artışın dönemsel hareketlilikten kaynaklandığını belirten emlakçılar “Arz-talep dengesi bu dönemde ani bir şekilde bozuluyor. Düğünlerin ve evlilik hazırlıklarının yoğunlaştığı dönem genellikle yaz aylarıdır. Yeni evlenen çiftlerin konut arayışına girmesi, piyasadaki kiralık konut talebini doğrudan yukarı çekiyor” diyor.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ

Özellikle temmuz ve ağustos aylarının üniversite sınav sonuçlarının açıklandığı ve öğrencilerin yeni eğitim dönemi için ev aramaya başladığı zamanlar olduğunu hatırlatan emlakçılar “Binlerce öğrenci aynı anda kiralık piyasasına giriyor. Artan talep, kiraları da yukarı çekiyor” ifadesini kullanıyor.

Kiralara tayin ve üniversite ayarı! İşte öğrenci illerindeki son fiyatlar

TAYİN OLAN PERSONEL

Kamu personellerinin yanı sıra kurumsal firma çalışanlarının tayin ve atama dönemlerinin de genellikle yaz aylarına denk geldiğini aktaran emlakçılar “Şehir değiştiren personel hareketliliği de bu dönemde konut arayışını yoğunlaştırarak kiralara yansıyor. Kış şartları ve okulların açık olması gibi faktörlerden dolayı da taşınma faaliyetleri yaz aylarına erteleniyor. Dolayısıyla talep, bu döneme yığılıyor” şeklinde konuşuyor.

ÖĞRENCİ İLLERİNDE KİRALAR

Türkiye’de üniversiteli nüfusunun yüksek olduğu illerde, öğrenciler tarafından ağırlıklı olarak tercih edilen 1+1 dairelerin güncel kiraları ise şöyle:

- Eskişehir: 15.276 TL

- Samsun: 15.978 TL

- Sakarya: 16.494 TL

- Konya: 18.335 TL

- Bursa: 18.382 TL

- Erzurum: 19.218 TL

- Kayseri: 19.501 TL

- Antalya: 22.400 TL

- Kocaeli: 22.785 TL

- İzmir: 23.813 TL

- Ankara: 28.390 TL

- İstanbul: 35.912 TL

(Temmuz 2026-Endeksa)

Rakamlar Eskişehir, Samsun ve Sakarya’daki kiraların düşük olduğunu; 3 büyükşehirde ise fiyatların zirve yaptığını gösteriyor.



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