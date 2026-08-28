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Dünya

ABD duyurdu! Hürmüz Boğazı’ndaki mayınlar temizlendi

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ABD duyurdu! Hürmüz Boğazı’ndaki mayınlar temizlendi

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, İran’ın Hürmüz Boğazı’na döşediği mayınların başarıyla temizlendiğini söyledi. Cooper, "Şartlar en hafif tabirle zorlu ve tehlikeliydi, ancak işi bitirdik. Sonuç olarak, bugün itibarıyla uluslararası geçiş güzergâhları açık ve hareketlilik giderek artıyor" ifadelerini kullandı.

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CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, İran’a yönelik askeri operasyonlar ve Hürmüz Boğazı’ndaki son duruma ilişkin bir video mesaj yayınladı.

Bölgedeki ABD askeri varlığının sürdüğünün altını çizen Cooper, "Bölge genelinde görev yapan 50 bin ABD askerimizin birçoğu Hürmüz Boğazı'ndaki ticari trafik akışını sürdürürken, İran'a yönelik deniz ablukasını uygulama konusunda olağanüstü bir iş çıkarıyor" dedi.

"MAYINLARI TEMİZLEDİK"

ABD ordusunun Hürmüz Boğazı’nda önemli bir dönüm noktasına ulaştığını belirten Cooper, "Boğazdaki uluslararası deniz taşımacılığı güzergahlarına aylar önce İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından döşenen deniz mayınlarını başarıyla temizledik. Boğazdaki bu güzergahlar ABD ordusunun olağanüstü çalışmaları sayesinde İran'a ait deniz mayınlarından arındırılmış durumda" diye konuştu.

Mayın temizleme çalışmalarının son birkaç aydır ABD ordusuna bağlı farklı birimlerden askerler tarafından sessiz ve titiz bir şekilde yürütüldüğünü söyleyen Cooper, "Şartlar en hafif tabirle zorlu ve tehlikeliydi, ancak işi bitirdik. Sonuç olarak, bugün itibarıyla uluslararası geçiş güzergâhları açık ve hareketlilik giderek artıyor" ifadelerini kullandı.

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper
Başlık ResmiCENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper

"İRAN HİÇ PETROL İHRAÇ EDEMEDİ"

Cooper, geçtiğimiz birkaç ay içinde ABD güçlerinin yaklaşık 750 milyon varil ham petrol taşıyan bin 500 ticari geminin boğazdan geçişine yardımcı olduğunu aktararak, "Amerikan güçleri 750 milyon varil ham petrolün körfezden çıkışını desteklerken, İran deniz ablukasını yeniden başlattığımız temmuz ortasından bu yana kendi kıyılarından hiç petrol ihraç edemedi. Çok etkili olduk. İznimiz olmadan hiçbir gemi İran limanlarına giriş-çıkış yapamadı. Gemilerin geçişine yalnızca insani gerekçelerle izin verdik. Bu da özellikle bu karmaşık görevi yürüten denizcilerimizin, deniz piyadelerimizin ve havacılarımızın adanmışlığı ve profesyonelliğinin bir eseridir" dedi.

Cooper, "Ablukanın yeniden başlatılmasından bu yana 20'den fazla savaş gemisi ve yüzlerce uçağı komuta eden binlerce ABD askeri, ablukayı delmeye çalışan 75 gemiyi geri döndürmüş, talimatlara uymayan 3 geminin hareket kabiliyetini engellemiştir" bilgisini paylaştı.

Cooper, "ölümcül" bir güce sahip olan CENTCOM kuvvetlerinin kararlı bir şekilde tetikte olmayı sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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