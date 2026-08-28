İstanbul'da art arda zincirleme kazalar: Yaralılar var
İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından Esenyurt'ta ve Üsküdar'da meydana gelen zincirleme trafik kazalarında 10 kişi yaralandı.
İstanbul'da sabaha karşı etkili olan gök gürültülü kuvvetli yağışın ardından kentin farklı ilçelerinde trafik kazaları yaşandı.
İstanbul yağmura kavuştu! Gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu
İKİ İLÇEDE ZİNCİRLEME KAZA
Esenyurt'ta, Avcılar Haramidere TEM Otoyolu O-3 bağlantı yolunda 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Üsküdar'da, Uzunçayır mevkisinde 3 aracın karıştığı kazada ise 4 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.
Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.
Öte yandan kentin başka noktalarında da hasarlı kazalar meydana geldi.