Toyota Motor, minimum sürücü müdahalesi gerektiren kendi Seviye 2++ otonom sürüş sistemini geliştirerek 2028 yılına kadar binek araçlarda kullanıma sunmayı planlıyor. Şirket, teknolojiyi ilerleyen yıllarda daha fazla modele yaymayı ve 2030’dan itibaren geniş çaplı kullanımını hedefliyor.

Japon otomotiv devi Toyota Motor, otonom sürüş teknolojilerinde yeni yol haritasını duyurdu. Şirket, gelişmiş sürücü destek sistemlerini daha ileri bir seviyeye taşıyarak kendi geliştireceği Seviye 2++ teknolojisini 2028 yılına kadar binek otomobillerde kullanıma sunmayı planlıyor.

Seviye 2++ olarak tanımlanan sistemin, mevcut gelişmiş sürüş destek teknolojilerine kıyasla sürücünün müdahale ihtiyacını önemli ölçüde azaltması bekleniyor. Ancak sistemde aracın kontrolü ve sorumluluğu tamamen sürücüden çıkmayacak.

2028’DE BİNEK ARAÇLARDA DEVREYE GİRECEK

Toyota’nın planına göre yeni nesil otonom sürüş teknolojisi ilk etapta belirli binek araçlarda kullanılacak.

Şirket, sistemin 2028’den itibaren otomobillerde sunulmasının ardından teknolojiyi giderek daha fazla modele entegre etmeyi hedefliyor.

Toyota’nın uzun vadeli planında ise 2030 yılı önemli bir eşik olarak öne çıkıyor. Şirket, bu tarihten itibaren gelişmiş otonom sürüş sistemlerinin ürün gamında çok daha yaygın hale gelmesini amaçlıyor.

Toyota’dan otonom sürüşte yeni hedef: 2028’de binek araçlarda Seviye 2

TİCARİ ARAÇLARDA HEDEF SEVİYE 4

Toyota yalnızca binek otomobillerde değil, ticari araçlarda da daha ileri seviyede otonom sürüş teknolojileri üzerinde çalışıyor.

Şirketin ticari araçlar için hedefi, 2030 yılına kadar Seviye 4 otonom sürüş teknolojisine ulaşmak.

Seviye 4 sistemlerde araç, belirli koşullar ve belirlenmiş bölgeler içerisinde sürücünün müdahalesine ihtiyaç duymadan sürüş görevlerini yerine getirebiliyor.

Bu teknoloji özellikle toplu taşıma, servis araçları, lojistik ve belirli güzergâhlarda çalışan ticari araçlarda önemli bir dönüşüme yol açacak.

Toyota’dan otonom sürüşte yeni hedef: 2028’de binek araçlarda Seviye 2

E-PALETTE İÇİN 2027 HEDEFİ

Toyota’nın otonom sürüş çalışmalarında öne çıkan modellerden biri de e-Palette.

2025 yılında piyasaya sürülen tamamen elektrikli e-Palette, yolcu taşımacılığından servis hizmetlerine kadar farklı amaçlarla kullanılabilecek şekilde geliştirildi.

Toyota, 2027 mali yılına kadar e-Palette modelini Seviye 4 otonom sürüş teknolojisiyle donatmayı planlıyor.

Araç böylece belirlenen bölgelerde ve uygun koşullarda insan sürücü müdahalesi olmadan hizmet verebilecek.

Toyota’dan otonom sürüşte yeni hedef: 2028’de binek araçlarda Seviye 2

SEVİYE 2++ NE ANLAMA GELİYOR?

Otonom sürüş sistemleri genel olarak Seviye 0’dan Seviye 5’e kadar sınıflandırılıyor.

Seviye 2 sistemlerde araç direksiyon, hızlanma ve frenleme gibi işlevleri aynı anda gerçekleştirebilirken sürücünün yolu sürekli takip etmesi ve gerektiğinde müdahaleye hazır olması gerekiyor.

Seviye 2++, otomotiv sektöründe resmi SAE sınıflandırmasının ayrı bir basamağı olmaktan ziyade, daha gelişmiş Seviye 2 sistemlerini tanımlamak amacıyla kullanılan bir ifade olarak öne çıkıyor.

Toyota’nın geliştirdiği teknolojinin de sürücünün müdahale ihtiyacını azaltması ancak nihai sorumluluğun sürücüde kalması bekleniyor.

TOYOTA HİSSELERİ YÜKSELDİ

Şirketin otonom sürüş teknolojilerine yönelik planlarının gündeme gelmesinin ardından Toyota Motor hisselerinde de yükseliş görüldü.

Toyota hisseleri son işlemlerde yaklaşık yüzde 2 değer kazandı.

Toyota’nın yeni yol haritası, küresel otomotiv sektöründe üreticilerin elektrikli araçların ardından rekabeti giderek daha fazla otonom sürüş ve yapay zekâ destekli araç teknolojilerine taşıdığını bir kez daha ortaya koydu.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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