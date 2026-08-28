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YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? YKS 2026 ek yerleştirme kılavuzu için gözler ÖSYM'de

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YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? YKS 2026 ek yerleştirme kılavuzu için gözler ÖSYM'de
Fotoğraf Başlığı YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? YKS 2026 ek yerleştirme kılavuzu için gözler ÖSYMde

Üniversite kayıt sürecinin sona ermesine kısa bir süre kala gözler 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) ek tercih sürecine çevrildi. Merkezi yerleştirme sürecinde herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar, ek tercih başvurusunda bulunabiliyor. Peki, YKS ek tercihler ne zaman başlayacak?

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ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) ek tercih süreci için tarih vermedi ancak kayıt işlemleri sürece dair ipuçları veriyor. Ek yerleştirmeye açılacak programların kesin kontenjanlarının belirlenmesi için kayıt sürecinin sonuçlanması gerekiyor. Belirlenen takvim doğrultusunda 24 Ağustos'ta başlayan kayıt işlemleri 28 Ağustos 2026 tarihinde tamamlanacak.Geçtiğimiz yıllar kaynak alındığında YKS ek tercih sürecinin eylül ayında başlayacağı öngörülüyor.

YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? YKS 2026 ek yerleştirme kılavuzu için gözler ÖSYMde
Başlık ResmiYKS ek tercihler ne zaman başlayacak? YKS 2026 ek yerleştirme kılavuzu için gözler ÖSYMde


YKS EK YERLEŞTİRMELER NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2026-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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