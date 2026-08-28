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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 312 personel alımı ilanı! Başvuru tarihleri ve şartları

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 312 personel alımı ilanı! Başvuru tarihleri ve şartları
Fotoğraf Başlığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 312 personel alımı ilanı! Başvuru tarihleri ve şartları

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 312 personel alımı için ilan paylaştı. Yayımlanan ilanda branş dağılımı, başvru tarihleri ve şartları gibi ayrıntılara yer verildi. Peki, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 312 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Rektörlüğe bağlı birimlerde görevlendirilmek üzere sözleşmeli personel alımı yapacak. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında gerçekleştirilecek alımlarda adayların 2024 KPSS (B) grubu puanları esas alınacak.

Başvuruların değerlendirilmesinde lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için ise KPSSP94 puanı dikkate alınacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden ''Sivas Cumhuriyet Üniversitesi-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım’’ hizmeti veya ‘’Kariyer Kapısı’’ https://kariyerkapisi.gov.tr/ internet adresi üzerinden 28.08.2026 (Saat:09.00) – 11.09.2026 (Saat:13.00) tarihleri arasında alınacaktır. Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona müracaat eden adayların başvuruları geçersiz sayılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak ya da affa uğramış olsa dahi devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasının “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun nitelikleri taşımak Kanun Hükmünde Kararname (KHK) veya ilgili mevzuat uyarınca kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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