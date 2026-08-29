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Nepal'deki selde kaybolan Türk rehber hakkında gelişme! 6 Şubat depremlerinde de yardıma koştuğu ortaya çıktı

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Nepal'de meydana gelen sel faciasında kaybolan Türk vatandaşı tur rehberi Elena Öksüz'den henüz haber alınamadığı bildirildi. Bölgede arama çalışmaları devam ederken, Öksüz'ün 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası afet bölgesinde yabancı ülkelerden gelen arama kurtarma ekiplerine çevirmenlik yaptığı ortaya çıktı.

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Nepal’deki sel felaketinin ardından Türk tur rehberi Elena Öksüz’den 26 Ağustos’tan bu yana haber alamadıklarını ifade eden İstanbul Rehberler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Eracun, çifte vatandaş Elena Öksüz’ün Nepal’e Rus pasaportuyla giriş yaptığını, bu nedenle bölgede Türk vatandaşı bulunduğunun başlangıçta tespit edilemediğini, son telefon sinyaline ulaşılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Nepal'deki selde kaybolan Türk rehber hakkında gelişme! 6 Şubat depremlerinde de yardıma koştuğu ortaya çıktı
Başlık ResmiNepal'deki selde kaybolan Türk rehber hakkında gelişme! 6 Şubat depremlerinde de yardıma koştuğu ortaya çıktı

RUS PASAPORTU İLE NEPAL'E GİRİŞ YAPTI

Nepal’in kuzeyindeki afet bölgesinde bulunan tur rehberi Elena Öksüz’ten haber alınamıyor. İstanbul Rehberler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Eracun, çifte vatandaş olan Öksüz’ün Nepal’e Rus pasaportuyla giriş yaptığını, bu nedenle bölgede Türk vatandaşı bulunduğunun başlangıçta tespit edilemediğini belirtti.

Rusya’nın 27 Ağustos’ta yaptığı açıklamayla Öksüz’e ulaşılamadığının ve kayıp olduğunun kesinleştiğini ifade eden Eracun, Türkiye’nin Yeni Delhi Büyükelçiliği ile Dışişleri Bakanlığının da bilgilendirildiğini aktardı.

Nepal'deki selde kaybolan Türk rehber hakkında gelişme! 6 Şubat depremlerinde de yardıma koştuğu ortaya çıktı
Başlık ResmiNepal'deki selde kaybolan Türk rehber hakkında gelişme! 6 Şubat depremlerinde de yardıma koştuğu ortaya çıktı

EN SON OTELDEN ÇIKARKEN GÖRÜLDÜ

Eracun, Öksüz’ün son telefon sinyallerine ilişkin verilere ulaşılmaya çalışıldığını, kızı ve eski eşinden de bilgi alındığını söyledi.

Nepal'deki selde kaybolan Türk rehber hakkında gelişme! 6 Şubat depremlerinde de yardıma koştuğu ortaya çıktı
Başlık ResmiNepal'deki selde kaybolan Türk rehber hakkında gelişme! 6 Şubat depremlerinde de yardıma koştuğu ortaya çıktı

Bir grupla turistik faaliyetlere katılmak üzere bölgede bulunan Öksüz’ün 26 Ağustos’ta otelden ayrıldığı, o tarihten bu yana kendisinden haber alınamadığı belirtildi.

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Yerel makamların arama çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Eracun, Elena Öksüz’e bir an önce ulaşılmasını beklediklerini ifade etti.

Nepal'deki selde kaybolan Türk rehber hakkında gelişme! 6 Şubat depremlerinde de yardıma koştuğu ortaya çıktı
Başlık ResmiNepal'deki selde kaybolan Türk rehber hakkında gelişme! 6 Şubat depremlerinde de yardıma koştuğu ortaya çıktı

6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE DE YARDIMA KOŞTU

Elena Öksüz’ün, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman’a giderek arama kurtarma ekiplerine çevirmenlik yaptığı da öğrenildi.

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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