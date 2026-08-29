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Dünya

Romanya Başbakanı Victor Ponta Türk pilotlarına hayran kaldı! Peş peşe övgü seli

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Romanya Başbakanı Victor Ponta Türk pilotlarına hayran kaldı! Peş peşe övgü seli
Fotoğraf Başlığı Romanya Başbakanı Victor Ponta Türk pilotlarına hayran kaldı! Peş peşe övgü seli

Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen ülkenin en büyük havacılık gösterisi BIAS 2026’da gökyüzünü renklendiren Türk Yıldızları, sergiledikleri nefes kesen performansla izleyenleri büyüledi. Romanya Başbakanı Victor Ponta, Türk akrobasi timine hayranlığını dile getirirken Türkiye’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı da kutladı.

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Müzeyyen Bıyık
MÜZEYYEN BIYIK

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda konuşlu bulunan Türk Hava Kuvvetleri'nin gururu Türk Yıldızları, Bükreş’te gerçekleştirdikleri gösteri uçuşuyla akrobasi havacılığında zirve bir performansa imza attı. Gösterinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Romanya Başbakanı Victor Ponta, Türk pilotlarına özel olarak teşekkür etti.

Başbakan Ponta, iki ülke arasındaki güçlü bağlara ve müttefiklik ilişkilerine vurgu yaptığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Komşumuz, müttefikimiz ve ortağımız Türkiye’ye Zafer Bayramı münasebetiyle tebrikler! Ve muhteşem Türk Yıldızları pilotlarına da tebrikler!"

Romanya Başbakanı Victor Ponta Türk pilotlarına hayran kaldı! Peş peşe övgü seli
Başlık ResmiRomanya Başbakanı Victor Ponta Türk pilotlarına hayran kaldı! Peş peşe övgü seli

BÜKREŞ GÖKYÜZÜNDE TÜRK YILDIZLARI RÜZGARI

Romanya’nın en prestijli havacılık organizasyonu olan Bucharest International Airshow (BIAS 2026), 28-29 Ağustos tarihlerinde Bükreş Băneasa “Aurel Vlaicu” Uluslararası Havalimanı’nda gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında 28 Ağustos Cuma günü prova uçuşları, uçakların statik sergisi ve genel havacılık sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Romanya Başbakanı Victor Ponta Türk pilotlarına hayran kaldı! Peş peşe övgü seli
Başlık ResmiRomanya Başbakanı Victor Ponta Türk pilotlarına hayran kaldı! Peş peşe övgü seli

29 Ağustos Cumartesi günü düzenlenen büyük gösteri gününde ise askerî ve sivil uçaklar ile uluslararası akrobasi ekipleri binlerce havacılık tutkununun huzurunda sahne aldı. Binlerce seyircinin ücretsiz olarak takip ettiği organizasyonda Türk Yıldızları'nın yüksek hassasiyet ve cesaret isteyen zorlu manevraları, Bükreş semalarında uzun süre alkışlandı.

Romanya Başbakanı Victor Ponta Türk pilotlarına hayran kaldı! Peş peşe övgü seli
Başlık ResmiRomanya Başbakanı Victor Ponta Türk pilotlarına hayran kaldı! Peş peşe övgü seli

TÜRK-ROMEN DOSTLUĞU GÖKLERE TAŞINDI

Etkinlik süresince iki ülke arasındaki diplomatik ve askeri iş birliğinin altı çizildi. Türkiye’nin Bükreş Büyükelçiliği de resmî sosyal medya hesaplarından Türk Yıldızları'nın fotoğraflarıyla birlikte coşkulu bir mesaj yayımladı.

Romanya Başbakanı Victor Ponta Türk pilotlarına hayran kaldı! Peş peşe övgü seli
Başlık ResmiRomanya Başbakanı Victor Ponta Türk pilotlarına hayran kaldı! Peş peşe övgü seli

Büyükelçilik paylaşımında, "Türk-Romen dostluğunu karada ve denizde gökyüzüne taşıyoruz. Turkish Stars, Romanya gökyüzünde, BIAS 2026'da" ifadelerine yer vererek iki dost ve müttefik ülkenin ortak vurgusunu pekiştirdi.

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