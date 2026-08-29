A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yoluna emin adımlarla devam ediyor. Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç'in ortaklaşa düzenlediği organizasyonda grup aşamasını namağlup tamamlayan Filenin Sultanları, son 16 turunda Azerbaycan ile karşılaşacak. Türkiye-Azerbaycan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta merak edilirken canlı yayın bilgileri de gündemde.

Avrupa şampiyonluğu ve Milletler Ligi zaferlerinin ardından kıta şampiyonasında da iddiasını sürdüren milliler, İstanbul'daki mücadelede çeyrek final bileti almak için sahaya çıkacak. Türkiye-Azerbaycan karşılaşmasının tarihi, başlama saati ve canlı yayın bilgileri voleybolseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Türkiye-Azerbaycan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

TÜRKİYE-AZERBAYCAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Filenin Sultanları ile Azerbaycan arasındaki CEV 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turu mücadelesi 1 Eylül Salı günü oynanacak.

İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleştirilecek karşılaşma Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak. Türkiye-Azerbaycan mücadelesinde ilk servis saat 19.00'da atılacak.

Türkiye-Azerbaycan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları CEV 2026 Avrupa Şampiyonası’na namağlup devam ediyor!

TÜRKİYE-AZERBAYCAN VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Filenin Sultanları'nın Azerbaycan ile oynayacağı son 16 turu karşılaşması TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye-Azerbaycan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları CEV 2026 Avrupa Şampiyonası’na namağlup devam ediyor!

TÜRKİYE'NİN ÇEYREK FİNALDEKİ MUHTEMEL RAKİBİ

Filenin Sultanları, Azerbaycan karşısında galip gelmesi halinde turnuvada çeyrek finale yükselecek. Millilerin çeyrek finaldeki rakibi ise Belçika-Almanya eşleşmesinden çıkacak takım olacak.

Türkiye-Azerbaycan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları CEV 2026 Avrupa Şampiyonası’na namağlup devam ediyor!

AVRUPA ŞAMPİYONASI SON 16 TURU MAÇ PROGRAMI

31 Ağustos 2026 Pazartesi

16.00: Hollanda-Slovenya

19.00: Polonya-Portekiz

1 Eylül 2026 Salı

16.00: Belçika-Almanya

19.00: Türkiye-Azerbaycan

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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