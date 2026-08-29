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Dünya

Dışişleri Bakanı Fidan'dan kritik telefon trafiği: Masada Gazze'deki ateşkes müzakereleri var!

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Dışişleri Bakanı Fidan'dan kritik telefon trafiği: Masada Gazze'deki ateşkes müzakereleri var!
Fotoğraf Başlığı Dışişleri Bakanı Fidandan kritik telefon trafiği: Masada Gazzedeki ateşkes müzakereleri var!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

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Ankara'da diplomatik temaslar hız kesmeden devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Orta Doğu'da tansiyonun yüksek olduğu ve ateşkes çabalarının sürdüğü bir dönemde kritik bir telefon diplomasisi yürüttü.

Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü. Fidan, ardından Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerin detaylarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, masadaki ana gündem maddelerinin Gazze'de devam eden ateşkes müzakereleri, insani yardımların ulaştırılması ve bölgesel gerilimin düşürülmesine yönelik atılacak ortak adımlar olması bekleniyor.

Ayrıntılar geliyor...

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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