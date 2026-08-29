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Dünya

Meclisteki o seçenek ağızları açık bıraktı: ABD Başkanı'nın adını taşıyan cadde tarih oluyor! Yeni öneriler arasında "Trump her zaman korkaklık ediyor" seçeneği var

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Meclisteki o seçenek ağızları açık bıraktı: ABD Başkanı'nın adını taşıyan cadde tarih oluyor! Yeni öneriler arasında
Fotoğraf Başlığı Meclisteki o seçenek ağızları açık bıraktı: ABD başkanının adını taşıyan cadde tarih oluyor: Yeni öneriler arasında Trump her zaman korkaklık ediyor seçeneği var!

Kanada'nın başkenti Ottawa'da 25 yıldır ABD Başkanı Donald Trump'ın adını taşıyan caddenin isminin değiştirilmesi için harekete geçildi. Alternatifler arasında baş harfleri "Trump Her Zaman Korkaklık Ediyor" anlamına gelen dikkat çekici bir isim de bulunuyor.

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ABD ile Kanada arasında ticaret ve gümrük vergileri nedeniyle tırmanan gerilim yerel politikalara da sıçradı.

Kanada’nın başkenti Ottawa’da, son 25 yıldır ABD Başkanı Donald Trump’ın adını taşıyan caddenin isminin değiştirilmesi için belediye meclisi ilk adımı attı.

"TRUMP HER ZAMAN KORKAKLIK EDİYOR"

Ottawa Belediye Meclisi’nin oybirliğiyle aldığı karar doğrultusunda, Central Park mahallesinde bulunan caddenin adı için dikkat çekici alternatifler değerlendiriliyor. Meclis üyelerinin bir kısmının ABD başkanının adını taşıyan bir yapının varlığından rahatsızlık duyduğu belirtilirken, öne çıkan yeni isimler arasında açılımı "Trump Her Zaman Korkaklık Ediyor" anlamına gelen Taco Caddesi'nin yanı sıra Obama, Pelosi ve Meksika Körfezi Caddesi yer alıyor.

Meclisteki o seçenek ağızları açık bıraktı: ABD Başkanı'nın adını taşıyan cadde tarih oluyor! Yeni öneriler arasında "Trump her zaman korkaklık ediyor" seçeneği var
Başlık ResmiMeclisteki o seçenek ağızları açık bıraktı: ABD Başkanı'nın adını taşıyan cadde tarih oluyor! Yeni öneriler arasında "Trump her zaman korkaklık ediyor" seçeneği var

"AMERİKA GÖLÜ" SONRASI GELEN ADIM

ABD ile Ottawa arasındaki ticaret müzakerelerinin durdulmasından sonra Trump yönetimi 20 milyar dolarlık Kanada malına yüzde 50 oranında ek gümrük vergisi getirdi.

Gerilim yalnızca ticaretle sınırlı kalmadı. Başkan Trump’ın, ABD ve Kanada’nın paylaştığı beş Büyük Göl’den biri olan Ontario Gölü’nün adını "Amerika Gölü" olarak değiştirmek üzere imzaladığı başkanlık kararnamesi Kanada’da tepkiyle karşılandı. İçişleri Bakanlığı’na bu değişiklik için 30 gün süre tanınırken, Kanada Başbakanı Mark Carney karara sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Gölün adının 400 yıldan uzun süredir Wendat dilindeki "göl güzeldir, göl büyüktür" anlamına gelen "Ontari’io" kelimesinden geldiğini hatırlatan Carney, "Kanadalılar da gerçeği adlandırmanın, o göle Ontario Gölü demek olduğunu biliyorlar. O zaman, şimdi ve her zaman" ifadelerini kullandı.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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