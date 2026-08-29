Alman medyası şaşkınlığını gizleyemedi: İtalya, İspanya, Fransa ve Polonya Türkiye'nin kapısını çaldı!

Alman basını, Türkiye’nin savunma sanayisindeki hızlı yükselişine dikkat çekerek, savaş uçaklarından hava savunma sistemlerine, İHA’lardan radarlara uzanan Türk savunma ürünlerinin uluslararası pazarda giderek daha güçlü bir konum elde ettiğini yazdı.

Küresel savunma pazarında dengeleri değiştiren Türk savunma sanayii, Alman ekonomi basınının da dikkatini çektiği üzere uluslararası alanda ezber bozan bir başarı hikayesi yazmaya devam ediyor.

Alman ekonomi ve finans gazetesi Handelsblatt, Türkiye’nin son yıllarda kaydettiği devasa mesafeyi ve savunma sanayindeki küresel yükselişini geniş bir analizle sayfalarına taşıdı.

Handelsblatt, Türk savunma sanayisinin kaydettiği devasa ilerlemeye dikkat çekerek şöyle değerlendirmelerde bulundu:

"Savaş uçakları, hava savunma sistemleri, insansız hava araçları ve radarlar: Türk silah üreticileri uluslararası pazarı fethediyor. İtalya, İspanya, Fransa ve Polonya halihazırda müşterileri arasında yer alıyor. Türk savunma ve havacılık sanayisinin ihracatı, milenyum başında 200 milyon dolara denk gelen seviyeden geçen yıl 8,5 milyar dolara yükseldi. Resmi verilere göre, bu yılın ilk yedi ayında ihracat, geçen yılın aynı dönemine kıyasla bir kez daha yüzde 26’dan fazla artarak 5,8 milyar dolara yaklaştı."

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Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) verilerine atıfta bulunan Handelsblatt, "Türkiye, 2021-2025 döneminde dünyanın en büyük silah ihracatçıları arasında on birinci sırada yer aldı. Ülke, önceki beş yıllık döneme kıyasla dünya pazar payını yüzde 0,9’dan yüzde 1,8’e ikiye katladı" ifadeleriyle ekonomik ve stratejik sıçramanın büyüklüğünü okuyucularına sundu.

30'TAN FAZLA ÜLKE TÜRKİYE'NİN RADARINDA

Alman gazetesi ayrıca denizcilik alanındaki rekabete değinerek "Romanya, bir AB ve NATO üyesi ülke olarak ilk kez tamamen Türkiye'de inşa edilmiş bir savaş gemisini hizmete soktu" değerlendirmesinde bulundu ve şu ifadeleri aktardı:

"Baykar’ın ürettiği Bayraktar TB2 savaş insansız hava aracı, savaşın başlamasının ardından Ukrayna’nın saldırgana karşı ilk başarılarını elde etmesine yardımcı oldu ve Libya, Suriye, Kuzey Irak ve Dağlık Karabağ’daki savaş alanlarında da kullanıldı. Baykar, bu insansız hava aracını şu anda Polonya da dahil olmak üzere 30'dan fazla ülkeye satmaktadır. Türkiye, denizcilik alanında da Avrupalı rakiplerine rekabet etmektedir."

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AVRUPALI RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKAN TÜRK ŞİRKETLERİ

Aselsan’ın uluslararası alandaki başarısına da geniş yer ayıran Handelsblatt, şirketin Polonya’ya yönelik 410 milyon dolarlık elektronik harp sistemi ihalesinde Alman rakiplerini geride bıraktığını yazdı. TAI’nin İspanya’ya 30 adet Hürjet eğitim uçağı teslim edeceğini ve STM’nin Portekiz Donanması için gemi inşa ettiğine işaret eden gazete, Türk şirketlerinin teslimat hızına ve maliyet avantajına dikkat çekti:

"Aselsan, NATO’nun teçhizatında lider bir rol üstlenmeyi hedefliyor. Daha uygun maliyetli ve daha hızlı teslimat yapabiliyoruz. Radar, hava savunma veya elektronik harp olsun, her şeyi iki yıldan daha kısa sürede teslim edebiliriz."

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Türk savunma sanayisinin köklerinin 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrasındaki ABD ambargolarına dayandığını hatırlatan Alman basını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde sistemli yatırımlarla büyüyen sektörün bugün 3.500 işletmeye ve 100.000 çalışana ulaştığını yazdı:

"Türkiye 'NATO’daki dostları' sayesinde dünyanın en büyük silah ihracatçılarından biri haline geldi. Onlara teçhizat satmadılar, onlar da kendileri üretti"

Analizin sonunda, Türkiye'nin radar, lazer silahları ve füzeleri yapay zeka ile birleştiren "Çelik Kubbe" projesiyle geleceğe hazırlandığı belirtilirken, ABD ile yaşanan motor ve yaptırım krizlerine rağmen Handelsblatt, Türkiye’nin artık Avrupa savunma pazarında ciddiye alınması gereken küresel bir güç haline geldiğini hatırlattı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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