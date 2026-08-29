Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında yer alan Susuz Yaz, bu kez dizi formatıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Necati Cumalı’nın aynı adlı eserinden uyarlanacak projede erkek başrolü Mert Ramazan Demir üstlenecek. Uzun süredir merak edilen kadın başrol oyuncusunun kim olacağı da sonunda belli oldu.

1963 yılında Metin Erksan tarafından sinemaya uyarlanan ve Türk sinemasının önemli eserlerinden biri kabul edilen Susuz Yaz, yıllar sonra yeni bir uyarlamayla ekranlara taşınacak. Filmde Hülya Koçyiğit’in oynadığı Bahar karakterinin yeni dizide kim tarafından hayat verileceği bir süredir merak ediliyordu.

LİZGE CÖMERT SUSUZ YAZ'DA

Projede Bahar karakterini canlandıracak isim için genç ve tanınmış oyuncularla görüşmeler gerçekleştirilirken, yapılan değerlendirmelerin ardından karar verildi.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, genç oyuncu Lizge Cömert, dizinin kadın başrolü olarak kadroya dahil oldu. Cömert, dizide Mert Ramazan Demir ile başrolü paylaşacak. Böylece iki oyuncunun projedeki partnerliği de netleşmiş oldu.

Susuz Yaz'ın yeni Bahar'ı belli oldu! Mert Ramazan Demir'le başrolü paylaşacak

AY YAPIM İMZALI PROJE

Ay Yapım tarafından Kanal D ekranları için hazırlanan Susuz Yaz dizisinin yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan oturacak. Dizinin senaryosunu ise son dönemde dikkat çeken yapımlara imza atan Sema Ergenekon kaleme alacak.

Necati Cumalı’nın eserinin temel hikayesini koruyarak yeni bir televizyon uyarlaması olarak hazırlanacak dizinin yayın tarihi ise henüz açıklanmadı. Proje, özellikle 1963 yapımı filmle özdeşleşen Bahar karakterinin yeni yorumuyla şimdiden merak konusu oldu.

Mert Ramazan Demir ve Lizge Cömert’in başrollerini paylaşacağı Susuz Yaz’ın oyuncu kadrosu ve çekim takvimiyle ilgili yeni detayların önümüzdeki dönemde netleşmesi bekleniyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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