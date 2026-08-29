Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunduğu sırada 12 Kasım 2011’de hayatını kaybeden eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin dosya Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla 15 yıl sonra yeniden açıldı. Soruşturmada, sağlık ekibinin görev yerinde bulunmaması, hastaneye sevk sırasında yaşanan gecikmeler ve cezaevi görevlileriyle sağlık personelinin ifadeleri arasındaki çelişkiler mercek altına alındı. En az 15 kişinin yeniden ifadeye çağrılacağı bildirildi.

Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 senesinde Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmesi ile alakalı dosyada yeni bir gelişme yaşandı.

Sabah’ın soruşturma dosyasına dayandırdığı haberine göre, Kozinoğlu’nun ölümü ile alakalı soruşturma Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tekrar ele alındı. Olayın yaşandığı dönemde cezaevinde görev yapan nöbetçi müdürler, infaz koruma memurları, sağlık personeli ve ambulans görevlilerinin de içlerinde olduğu en az 15 kişinin ifadeye çağrılması bekleniyor.

Kaşif Kozinoğlu’nun ölümü 15 yıl sonra yeniden soruşturuluyor: En az 15 kişi ifadeye çağrılacak

2011’DE TUTUKLANMIŞTI

Kaşif Kozinoğlu, Odatv soruşturması çerçevesinde 2011 senesinde tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne sevk edilmişti.

Kozinoğlu, cezaevinde emekli albay Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım ile aynı koğuşta kalıyordu. 12 Kasım 2011’de cezaevinde rahatsızlanan Kozinoğlu hastaneye kaldırılmış fakat yapılan müdahalelere karşın hayatını kaybetmişti. Ölümünün sonrasında Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açılmıştı.

RAHATSIZLANMADAN ÖNCE YÜRÜYÜŞE ÇIKTI

Yeni soruşturma kapsamında olay günündeki gelişmeler de tekrar inceleniyor.

Dosyadaki bilgilere göre Kozinoğlu, 12 Kasım’da koğuş arkadaşı Hasan Ataman Yıldırım ile yaklaşık bir saatlik rutin yürüyüşünü yaptı. Koğuşa dönmesinin ardından rahatsızlanmaya başlayan Kozinoğlu’na ilk müdahaleyi koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur’un yaptığı kaydedildi.

Kozinoğlu’nun durumunun ağırlaşması sonrasında saat 18.08 civarında koğuştaki acil çağrı butonuna basıldığı, infaz koruma memurlarının yaklaşık 10 dakika sonra koğuşa geldiği kaydedildi.

Kozinoğlu’nun üst katta olan odasından sedyeyle indirilerek mahkûm kabul bölümüne götürüldüğü bildirildi.

Kaşif Kozinoğlu’nun ölümü 15 yıl sonra yeniden soruşturuluyor: En az 15 kişi ifadeye çağrılacak

SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV YERİNDE OLMADIĞI İDDİASI

Tekrar açılan soruşturmada üzerinde durulan en önemli konulardan biri cezaevindeki sağlık hizmetinin olay günü nasıl yürütüldüğü oldu.

Sabah’ın aktardığı soruşturma dosyasına göre, 24 saat esasına göre hizmet vermesi gereken üç sağlık personelinin Kozinoğlu’nun rahatsızlandığı esnada cezaevinde olmadığı ve Silivri merkezde yemek yediği öğrenildi. Sağlık ekibinin yaklaşık yarım saat sonra Kozinoğlu’nun bulunduğu yere ulaştığı iddia edildi.

O dönemde Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada ise 112 Komuta Kontrol Merkezi’ne çağrının saat 18.30’da ulaştığı, ambulansın da 18.42’de vakaya vardığı bildirilmişti. Bakanlık ayrıca cezaevindeki sağlık merkezinde bir hekimin görev yaptığını ancak söz konusu vakayla ilgili hekime bildirim yapılmadığını açıklamıştı.

AMBULANS YOLDA BEKLEDİ

Dosyada yeniden incelenen bir başka başlık ise hastaneye sevk süreci.

Kozinoğlu’na ilk müdahaleyi yapan 2 No’lu sağlık ekibinin ambulansla hastaneye doğru hareket ettiği, ardından 3 No’lu sağlık ekibinin telsizden diğer ambulansa kendilerini beklemeleri yönünde çağrı yaptığı belirtildi.

Bunun üzerine ambulansın otoban kenarında yaklaşık 10 dakika beklediği, diğer sağlık ekibinin gelmesinin ardından Kozinoğlu’nun entübe edildiği ve kalp masajına başlandığı aktarıldı. Ambulansın daha sonra yeniden hareket ettiği ve saat 19.15 sıralarında Silivri Devlet Hastanesi’ne ulaştığı bildirildi.

Kozinoğlu, hastanede yapılan müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Kaşif Kozinoğlu’nun ölümü 15 yıl sonra yeniden soruşturuluyor: En az 15 kişi ifadeye çağrılacak

İFADELERDEKİ ÇELİŞKİLER MERCEK ALTINDA

Başsavcılığın yeni soruşturmada özellikle dönemin görevlilerinin ifadeleri arasındaki çelişkileri araştırdığı belirtildi.

Hastanedeki bazı sağlık çalışanlarının, Kozinoğlu’nun hastaneye getirildiğinde bilincinin tamamen kapalı olduğunu söylediği; cezaevi görevlilerinin ise ambulansa bindirilirken Kozinoğlu’nun bilincinin açık olduğunu anlattığı aktarıldı.

Dosyada cezaevi doktorunun olay sırasında nerede bulunduğuna ilişkin ifadelerde de uyuşmazlık bulunduğu bildirildi.

Silivri Devlet Hastanesinde görevli bir doktorun ifadesine göre, cezaevi doktoru kendisine olaydan haberdar olmadığını ve görev başında bulunduğunu söyledi. Buna karşılık bazı gardiyan ve sağlık çalışanlarının ifadelerinde doktorun o sırada cezaevinde olmadığı öne sürüldü.

2012’DE TAKİPSİZLİK KARARI VERİLMİŞTİ

Kozinoğlu’nun ölümünün ardından yürütülen ilk soruşturma 2012 yılında tamamlanmıştı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT’ten temin edilen sağlık kayıtlarının da aralarında bulunduğu belgeleri Adli Tıp Kurumuna göndermişti.

Adli Tıp incelemesinde ölümün kalp-damar rahatsızlığına bağlı doğal ölüm olduğu değerlendirilmişti. Bunun üzerine savcılık, kamu görevlilerinden kaynaklanan ihmal veya kasıt bulunmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar vermişti.

ÖLÜMÜ YILLARCA TARTIŞILDI

Ancak Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin tartışmalar takipsizlik kararının ardından da sona ermedi.

Özellikle sağlık müdahalesinin zamanlaması ve hastaneye sevk süreci yıllar boyunca gündemde kaldı. Kozinoğlu’nun avukatı da ölümün hemen ardından yaptığı açıklamada kalp krizi ihtimaline itiraz etmediğini ancak krizi neyin tetiklediğinin ve neden müdahalede gecikme yaşandığının araştırılması gerektiğini dile getirmişti.

Yeni soruşturmada 2011’deki ölüm sürecinin baştan sona yeniden değerlendirilmesi, görevlilerin ifadelerinin alınması ve dosyada yıllardır tartışma konusu olan çelişkilerin açıklığa kavuşturulması bekleniyor.

Kozinoğlu’nun ölümünün cinayet olduğu yönünde şu aşamada kesinleşmiş bir adli tespit bulunmuyor. Yeniden yürütülen soruşturmanın, ölümde kasıt veya ihmal bulunup bulunmadığını ortaya çıkarması amaçlanıyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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