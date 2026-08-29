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Ekonomi

İmalat sanayisine 250 milyar TL destek! Başvurular 1 Eylül’de başlıyor

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İmalat sanayisine 250 milyar TL destek! Başvurular 1 Eylül’de başlıyor

İmalat sanayisine yönelik 250 milyar liralık yeni finansman paketi için başvurular 1 Eylül’de başlıyor. Paket ile KOBİ’ler ve büyük ölçekli işletmelere 6 aya kadar ödemesiz, 36 aya kadar vadeli kredi imkânı sağlanacak.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İmalat Sanayi Finansman Desteği Tanıtım Programı’nda imalat sanayisine yönelik yeni finansman paketinin ayrıntılarını açıkladı. Toplam 250 milyar lira büyüklüğündeki finansman programına işletmeler 1 Eylül’den itibaren başvurabilecek. Yeni düzenleme kapsamında büyük işletmeler için kredi tutarı 50 milyon liradan 150 milyon liraya yükseltildi. KOBİ’ler ve büyük ölçekli firmalar, 6 aya kadar ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli finansman imkânından yararlanabilecek. Program kapsamında firmalara hem sabit hem de değişken maliyetli kredi seçeneği sunulacak.

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Sabit maliyetli krediler yüzde 37 sabit oranla kullandırılırken, değişken maliyetli kredilerde oran TLREF + 1 olacak. İşletmelerin 2026 yılı Ocak-Haziran dönemindeki ortalama istihdam düzeylerini temmuz-aralık döneminde korumaları hâlinde, kullandıkları kredilerin finansman maliyetinin 12 puanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından karşılanacak. Böylece sabit maliyetli kredilerde yıllık finansman oranının yüzde 25’e kadar düşmesi öngörülüyor.

İmalat sanayisine 250 milyar TL destek! Başvurular 1 Eylül’de başlıyor
Başlık Resmiİmalat sanayisine 250 milyar TL destek! Başvurular 1 Eylül’de başlıyor

SANAYİDE 2030 HEDEFİ BELLİ OLDU

Bakan Kacır, finansman programı kapsamında KOBİ’lere kefalet desteği de sunulacağını belirtti. Kacır, “Hedefimiz, 2030 yılına geldiğimizde planlı sanayi alanlarımızın büyüklüğünü mevcut 160 bin hektardan 350 bin hektara yükseltmek. İmalat sanayi ihracatımızı 400 milyar dolara ulaştırmak. Ülkemiz sanayisini daha yüksek katma değer üreten bir yapıya kavuştururken, sanayi tesislerimizin yoğunluğunu Anadolu’nun dört bir yanına daha dengeli şekilde yayarak bölgesel sıkışmayı ortadan kaldırmak. Bu hedefler doğrultusunda, sanayimizin gelecek 30 yılının yol haritası niteliğinde Sanayi Alanları Master Planı’nı hazırladık. Master Planı’nın ilk faz çalışmaları kapsamında Samsun-Mersin Orta Anadolu hattında bulunan 13 ilimizde, 59 bin 500 hektar büyüklüğünde 17 yeni yatırım alanı belirledik. Mega endüstriyel bölgeler olarak kurguladığımız bu yatırım alanlarını; altyapısı tamamlanmış, sosyal donatılarla zenginleştirilmiş, akıllı ve yeşil üretim üsleri hâline getirerek yatırımcılarımızın hizmetine sunacağız. Ayrıca Mersin-Şırnak, Trabzon-Şırnak ve Sivas-Iğdır Sanayi Gelişim Koridorlarıyla Kalkınma Yolu ve Zengezur Koridoru’nun oluşturacağı yeni ticaret ve lojistik imkânlarını en üst düzeyde değerlendireceğiz.” dedi.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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