Frankfurt Havalimanı’nda iki çalışanın sıtma nedeniyle hayatını kaybetmesi endişeye neden oldu. Uzmanlar, olayın uçakla taşınmış enfekte bir sivrisinekten kaynaklanmış olabileceğini belirtirken, özellikle seyahat sonrası ateş ve titreme gibi belirtilere karşı uyardı.

Almanya’nın Frankfurt Havalimanı’nda sivrisineklerden sıtma bulaşan altı çalışandan ikisinin hayatını kaybetmesi, salgın endişesini gündeme getirdi.

Konuyu değerlendiren Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Müberra Hraloğlu, vakaların uçakla taşınan sivrisinek kaynaklı nadir bir durum olduğunu belirterek “Burada önemli bir ayrım yapmak gerekiyor. Her sivrisinek sıtma taşımaz ve her sivrisinek ısırığı sıtma anlamına gelmez.

Seyahat dönüşünde çıkan ateşe dikkat! Sıtma belirtisi olabilir

Hastalığın bulaşabilmesi için sıtma parazitini taşıyan enfekte bir Anopheles sivrisineğinin kişiyi ısırması gerekir.Almanya’da yaşanan olay da rutin bir bulaş zincirinden çok, enfekte bir sivrisineğin uçakla taşınmış olabileceğinin değerlendirildiği oldukça nadir bir durumdur” dedi.

Seyahat dönüşünde çıkan ateşe dikkat! Sıtma belirtisi olabilir

Özellikle yakın zamanda sıtmanın görüldüğü bir bölgeye seyahat etmiş bir kişilerin belirtilere dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Dr. Hraloğlu “İlk belirtiler ateş, titreme, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, hâlsizlik, bulantı ve kusma şeklindedir. İlk dönemde grip benzeri bir tablo görülebildiği için hastalık gözden kaçabilir. Özellikle yakın zamanda sıtmanın görüldüğü bir bölgeye seyahat etmiş bir kişide ateş gelişmişse mutlaka sağlık kuruluşuna başvurulmalı ve seyahat öyküsü hekime bildirilmelidir” uyarısını yaptı.

Haberle İlgili Daha Fazlası