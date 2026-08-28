Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Şeytantepe belgeseli için MASAK da devreye girdi! 31 kişinin tüm para hareketleri mercek altında

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Şeytantepe belgeseli için MASAK da devreye girdi! 31 kişinin tüm para hareketleri mercek altında
Fotoğraf Başlığı Şeytantepe belgeseli için MASAK da devreye girdi! 31 kişinin tüm para hareketleri mercek altında

Diyarbakır Başsavcılığı, "Şeytantepe" belgeseli hakkında MASAK'ı devreye soktu. Narin Güran dosyasını manipüle edip dezenformasyon yaymakla suçlanan 31 kişinin tüm banka hesapları ve finansal hareketleri mercek altına alınacak.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının şikayeti üzerine harekete geçen Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, "Şeytantepe" adlı belgesel üzerinden yürütülen dezenformasyon faaliyetlerine karşı düğmeye bastı. Soruşturma kapsamında MASAK’a yazı yazıldı.

Narin Güran yargılama sürecine ilişkin yürütüldüğü değerlendirilen dezenformasyon faaliyetleri ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturmada, 31 kişinin tüm finansal hareketlerinin tespit edilerek Başsavcılığa bildirilmesi talep edildi.

ÖNERİLEN HABERLER
Binlerce hesap kapatıldı: Sosyal medyada çarpıtma devri sona eriyor
GÜNDEM

Binlerce hesap kapatıldı: Sosyal medyada çarpıtma devri sona eriyor

Soruşturmanın, şüphelilerin bağlantıları, para hareketleri ve dezenformasyon faaliyetlerinin finansal boyutunun tespitine yönelik sürdürüldüğü, elde edilecek yeni delil ve tespitlere göre soruşturma kapsamının ve hakkında işlem yapılacak kişi sayısının belirleneceği öğrenildi.

NARİN GÜRAN CİNAYETİNİN ÜZERİNDEN İKİ YIL GEÇTİ

Türkiye’nin gündeminden uzun süre düşmeyen Narin Güran cinayetinin üzerinden yaklaşık iki yıl geçti.

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra öldürülmüş halde bulunan 8 yaşındaki Narin ile ilgili davada aileden 3 kişi ağırlaştırılmış müebbet, cesedi taşıyan komşuları ise 17 yıl hapis cezası almıştı.

Şeytantepe belgeseli için MASAK da devreye girdi! 31 kişinin tüm para hareketleri mercek altında
Başlık ResmiŞeytantepe belgeseli için MASAK da devreye girdi! 31 kişinin tüm para hareketleri mercek altında

8 yaşındaki kız, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe mahallesinde yaşıyordu. 21 Ağustos 2024 tarihinde hakkında kayıp başvurusu yapıldıktan 19. gün sonra ölü bulundu.

ÖNERİLEN HABERLER
GÜNDEM

'Şeytantepe' belgeseline soruşturma! Narin Güran soruşturmasına dair içerikler mercek altında

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Narin'in cansız bedeni, dere yatağında bir çuvalda, üzeri taşlarla kapatılmış haldeydi. Otopside, Narin'in boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

Şeytantepe belgeseli için MASAK da devreye girdi! 31 kişinin tüm para hareketleri mercek altında
Başlık ResmiŞeytantepe belgeseli için MASAK da devreye girdi! 31 kişinin tüm para hareketleri mercek altında

Aracında Narin'e ait DNA örneği bulunan amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ile cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşu Nevzat Bahtiyar hakkında dava açıldı.

AİLEYE MÜEBBET, İTİRAFÇIYA 17 YIL

Aileden bu 3 kişiye "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Şeytantepe belgeseli için MASAK da devreye girdi! 31 kişinin tüm para hareketleri mercek altında
Başlık ResmiŞeytantepe belgeseli için MASAK da devreye girdi! 31 kişinin tüm para hareketleri mercek altında

Nevzat Bahtiyar ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme"den 4 yıl 6 ay ceza aldı. Bahtiyar, gözaltına alındıktan sonraki ifadesinde Narin’i öldürmediğini, yalnızca cansız bedenini dereye taşıyıp gizlediğini savundu.

Ancak Yargıtay, kasten öldürmeye yardım suçundan yargılanmasını isteyip kararı bozdu. Nevzat Bahtiyar, ikinci davada 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Cinayete ilişkin "suçluyu kayırma"dan yargılanan 12 sanık ve suça sürüklenen 3 çocuk hakkında da 1 yıl 3 ay ile 3 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verilmişti.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"İTTİFAKLARI BÜYÜTMELİYİZ"
Erdoğan'dan bölgesel aktörlere siyonizm uyarısı
TAHLİYE VAADİNE SUÇÜSTÜ
TAHLİYE VAADİNE SUÇÜSTÜ
Ersoy şikayet etti, 4 kişi böyle yakalandı!
BAHŞİŞ ALIYORSANIZ DİKKAT
BAHŞİŞ ALIYORSANIZ DİKKAT
Tazminat ve emeklilik hesabını değiştiriyor
MASAK DA DEVREYE GİRDİ
MASAK DA DEVREYE GİRDİ
31 kişinin banka hesapları didik didik edilecek
"FORVETLERE KÖK SÖKTÜRÜR"
Oppong'un eski teknik direktörü Erol Ateş iddialı
3 YAŞINDA TAHTA ÇIKTI!
3 YAŞINDA TAHTA ÇIKTI!
Dünyanın en genç kralı hayatını kaybetti
ÖNCELİK BELLİ OLDU
ÖNCELİK BELLİ OLDU
Warsh’dan Fed’in yol haritasına ilişkin kritik mesaj!
LEAO'DA MUTLU SON!
LEAO'DA MUTLU SON!
Bonservisi ve geliş tarihi belli oldu iddiası
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
İETT otobüsü site duvarına çarptı!
O ÜCRET ALINMAYACAK
O ÜCRET ALINMAYACAK
Şikayetler arttı, YÖK düğmeye bastı!
İSTANBULKART VURGUNU!
İSTANBULKART VURGUNU!
25 TL ödeyeceklerdi, hesaplarından servet çıktı
ADAYLIK İÇİN TEKNİK DÜZENLEME!
ADAYLIK İÇİN TEKNİK DÜZENLEME!
AK Parti'den erken seçim tartışmalarına cevap
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Manifest'in menajeri Tolga Akış tutuklandı
"GÜNEYDE GÖRMEK İSTEMİYORUM"
Netanyahu'dan küstah Türkiye çıkışı
AVRUPA LİGİ'NDE KURALAR ÇEKİLDİ
AVRUPA LİGİ'NDE KURALAR ÇEKİLDİ
Beşiktaş'ın zorlu rakipleri belli oldu
BABA İLK KEZ KONUŞTU
BABA İLK KEZ KONUŞTU
Darıca'da 3 kardeş ölü bulunmuştu!
FELAKETİN BOYUTU KAMERADA!
FELAKETİN BOYUTU KAMERADA!
Selin ortasında mahsur kalan aile yürek dağladı
'PONZİ MİNE' YAKALANDI!
'PONZİ MİNE' YAKALANDI!
"Yahudi iş adamıyım" dedi, ünlüleri soydu
'EN İYİ 10 OYUNCUDAN BİRİ'
'EN İYİ 10 OYUNCUDAN BİRİ'
G.Saray'da yolu gözlenen Leao’yu göklere çıkardı
SIRBİSTAN'DAN SKANDAL KARAR
SIRBİSTAN'DAN SKANDAL KARAR
'Bosna Kasabı'na devlet töreni yapacaklar
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
‘Fidan Hoca’ gözaltına alındı! Paylaşımları günlerce konuşulmuştu...
‘Fidan Hoca’ gözaltına alındı!
Kaydet
Özgür Özel’e
Özgür Özel’e "Kılıçdaroğlu baba ne oldu?" sorusu
Kaydet
3 yaşında tahta çıktı! Dünyanın en genç hükümdarı hayatını kaybetti
Dünyanın en genç kralı hayatını kaybetti
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.