Diyarbakır Başsavcılığı, "Şeytantepe" belgeseli hakkında MASAK'ı devreye soktu. Narin Güran dosyasını manipüle edip dezenformasyon yaymakla suçlanan 31 kişinin tüm banka hesapları ve finansal hareketleri mercek altına alınacak.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının şikayeti üzerine harekete geçen Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, "Şeytantepe" adlı belgesel üzerinden yürütülen dezenformasyon faaliyetlerine karşı düğmeye bastı. Soruşturma kapsamında MASAK’a yazı yazıldı.

Narin Güran yargılama sürecine ilişkin yürütüldüğü değerlendirilen dezenformasyon faaliyetleri ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturmada, 31 kişinin tüm finansal hareketlerinin tespit edilerek Başsavcılığa bildirilmesi talep edildi.

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Soruşturmanın, şüphelilerin bağlantıları, para hareketleri ve dezenformasyon faaliyetlerinin finansal boyutunun tespitine yönelik sürdürüldüğü, elde edilecek yeni delil ve tespitlere göre soruşturma kapsamının ve hakkında işlem yapılacak kişi sayısının belirleneceği öğrenildi.

NARİN GÜRAN CİNAYETİNİN ÜZERİNDEN İKİ YIL GEÇTİ

Türkiye’nin gündeminden uzun süre düşmeyen Narin Güran cinayetinin üzerinden yaklaşık iki yıl geçti.

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra öldürülmüş halde bulunan 8 yaşındaki Narin ile ilgili davada aileden 3 kişi ağırlaştırılmış müebbet, cesedi taşıyan komşuları ise 17 yıl hapis cezası almıştı.

Şeytantepe belgeseli için MASAK da devreye girdi! 31 kişinin tüm para hareketleri mercek altında

8 yaşındaki kız, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe mahallesinde yaşıyordu. 21 Ağustos 2024 tarihinde hakkında kayıp başvurusu yapıldıktan 19. gün sonra ölü bulundu.

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Narin'in cansız bedeni, dere yatağında bir çuvalda, üzeri taşlarla kapatılmış haldeydi. Otopside, Narin'in boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

Şeytantepe belgeseli için MASAK da devreye girdi! 31 kişinin tüm para hareketleri mercek altında

Aracında Narin'e ait DNA örneği bulunan amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ile cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşu Nevzat Bahtiyar hakkında dava açıldı.

AİLEYE MÜEBBET, İTİRAFÇIYA 17 YIL

Aileden bu 3 kişiye "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Şeytantepe belgeseli için MASAK da devreye girdi! 31 kişinin tüm para hareketleri mercek altında

Nevzat Bahtiyar ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme"den 4 yıl 6 ay ceza aldı. Bahtiyar, gözaltına alındıktan sonraki ifadesinde Narin’i öldürmediğini, yalnızca cansız bedenini dereye taşıyıp gizlediğini savundu.

Ancak Yargıtay, kasten öldürmeye yardım suçundan yargılanmasını isteyip kararı bozdu. Nevzat Bahtiyar, ikinci davada 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Cinayete ilişkin "suçluyu kayırma"dan yargılanan 12 sanık ve suça sürüklenen 3 çocuk hakkında da 1 yıl 3 ay ile 3 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verilmişti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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