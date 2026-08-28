Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Zeytinburnu'nda kontrolden çıkan İETT otobüsü site duvarına çarptı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

İstanbul Zeytinburnu’nda seyir halindeki bir İETT otobüsü, Kazlıçeşme mevkisinde kontrolden çıkarak bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 17 kişi yaralandı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde İETT otobüsünün karıştığı trafik kazasında ölü ve yaralılar var.

Kaza, Kennedy Caddesi’nde Bakırköy istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan İETT otobüsü, Kazlıçeşme mevkisine geldiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarında bulunan bir sitenin bahçe duvarına çarptı.

Zeytinburnu'nda kontrolden çıkan İETT otobüsü site duvarına çarptı
Başlık ResmiZeytinburnu'nda kontrolden çıkan İETT otobüsü site duvarına çarptı

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ: 1 ÖLÜ

Kazanın ardından çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi.

Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yapmak üzere çalışma başlatırken, bir kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekipleri de muhtemel sıkışmalara karşı otobüs ve çevresinde inceleme yaptı.

Zeytinburnu'nda kontrolden çıkan İETT otobüsü site duvarına çarptı
Başlık ResmiZeytinburnu'nda kontrolden çıkan İETT otobüsü site duvarına çarptı

OTOBÜS SİTENİN BAHÇE DUVARINA ÇARPTI

İETT otobüsünün çarpması sonucu sitenin bahçe duvarında da hasar meydana geldi.

Kazanın ardından otobüsün bulunduğu noktada ekiplerin çalışması devam ederken, bölgede trafik akışında da zaman zaman aksamalar yaşandığı öğrenildi.

Polis ekipleri, kazanın meydana geliş nedenini belirlemek amacıyla çalışma başlattı.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Otobüsün neden kontrolden çıktığı henüz bilinmezken, sürücünün ifadesi, çevredeki güvenlik kameraları ve araçtaki teknik kayıtların incelenmesi bekleniyor.

Kazaya ilişkin yaralıların sayısı ve sağlık durumlarıyla ilgili resmi açıklamanın ardından yeni bilgilerin netleşmesi bekleniyor.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

BAKMADAN GEÇME
Bingöl
3. SAYFA

Bingöl'de katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
TAHLİYE VAADİNE SUÇÜSTÜ
TAHLİYE VAADİNE SUÇÜSTÜ
Ersoy şikayet etti, 4 kişi gözaltına alındı!
ADAYLIK İÇİN TEKNİK DÜZENLEME!
ADAYLIK İÇİN TEKNİK DÜZENLEME!
AK Parti'den erken seçim tartışmalarına cevap
LEAO'DA MUTLU SON!
LEAO'DA MUTLU SON!
Bonservisi ve geliş tarihi belli oldu iddiası
"GÜNEYDE GÖRMEK İSTEMİYORUM"
Netanyahu'dan küstah Türkiye çıkışı
BAHŞİŞ ALIYORSANIZ DİKKAT
BAHŞİŞ ALIYORSANIZ DİKKAT
Tazminat ve emeklilik hesabını değiştiriyor
"FORVETLERE KÖK SÖKTÜRÜR"
Oppong'un eski teknik direktörü Erol Ateş iddialı
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Manifest'in menajeri Tolga Akış tutuklandı
O ÜCRET ALINMAYACAK
O ÜCRET ALINMAYACAK
Şikayetler arttı, YÖK düğmeye bastı!
AVRUPA LİGİ'NDE KURALAR ÇEKİLDİ
AVRUPA LİGİ'NDE KURALAR ÇEKİLDİ
Beşiktaş'ın zorlu rakipleri belli oldu
BABA İLK KEZ KONUŞTU
BABA İLK KEZ KONUŞTU
Darıca'da 3 kardeş ölü bulunmuştu!
FELAKETİN BOYUTU KAMERADA!
FELAKETİN BOYUTU KAMERADA!
Selin ortasında mahsur kalan aile yürek dağladı
'PONZİ MİNE' YAKALANDI!
'PONZİ MİNE' YAKALANDI!
"Yahudi iş adamıyım" dedi, ünlüleri soydu
'EN İYİ 10 OYUNCUDAN BİRİ'
'EN İYİ 10 OYUNCUDAN BİRİ'
G.Saray'da yolu gözlenen Leao’yu göklere çıkardı
SIRBİSTAN'DAN SKANDAL KARAR
SIRBİSTAN'DAN SKANDAL KARAR
'Bosna Kasabı'na devlet töreni yapacaklar
GİZLİ EVLİLİKTE YENİ PERDE
GİZLİ EVLİLİKTE YENİ PERDE
Cezaevindeki Haluk Levent'in eşi kararını açıkladı
PARMAĞI KOPTU
PARMAĞI KOPTU
Sokak ortasında pitbull dehşeti!
F.BAHÇE'YE GANALI STOPER
F.BAHÇE'YE GANALI STOPER
Bu sezonki 6. transfer İstanbul'da: Anlaşma 4 yıllık
150 YILLIK HAYAL GERÇEK OLUYOR
150 YILLIK HAYAL GERÇEK OLUYOR
Temeli 1 Eylül'de atılacak, 4 yılda bitecek
O SÖZLER TRUMP'I ÇILDIRTACAK
O SÖZLER TRUMP'I ÇILDIRTACAK
Hürmüz paylaşımı Tahran'ı ayağa kaldırdı!
FENERBAHÇE İÇİN BÜYÜK RİSK
FENERBAHÇE İÇİN BÜYÜK RİSK
UEFA'dan yıldız oyuncuya ceza ihtimali!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
İstanbul'da sıcak saatler! Askeri ve polis araçları birbirine girdi, yaralılar var
Askeri ve polis araçları birbirine girdi, yaralılar var
Kaydet
Bakan Uraloğlu, Marmaris'te vatandaşlarla bir araya geldi! Hisarönü için talep yağdı
Bakan Uraloğlu, Marmaris'te vatandaşlarla bir araya geldi
Kaydet
Rafael Leao, Galatasaray'da iddiası! Bonservisi belli oldu
Leao, Galatasaray'da iddiası! Bonservisi netleşti
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.