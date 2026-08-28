İstanbul Zeytinburnu’nda seyir halindeki bir İETT otobüsü, Kazlıçeşme mevkisinde kontrolden çıkarak bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 17 kişi yaralandı.

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde İETT otobüsünün karıştığı trafik kazasında ölü ve yaralılar var.

Kaza, Kennedy Caddesi’nde Bakırköy istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan İETT otobüsü, Kazlıçeşme mevkisine geldiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarında bulunan bir sitenin bahçe duvarına çarptı.

Zeytinburnu'nda kontrolden çıkan İETT otobüsü site duvarına çarptı

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ: 1 ÖLÜ

Kazanın ardından çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi.

Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yapmak üzere çalışma başlatırken, bir kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekipleri de muhtemel sıkışmalara karşı otobüs ve çevresinde inceleme yaptı.

Zeytinburnu'nda kontrolden çıkan İETT otobüsü site duvarına çarptı

OTOBÜS SİTENİN BAHÇE DUVARINA ÇARPTI

İETT otobüsünün çarpması sonucu sitenin bahçe duvarında da hasar meydana geldi.

Kazanın ardından otobüsün bulunduğu noktada ekiplerin çalışması devam ederken, bölgede trafik akışında da zaman zaman aksamalar yaşandığı öğrenildi.

Polis ekipleri, kazanın meydana geliş nedenini belirlemek amacıyla çalışma başlattı.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Otobüsün neden kontrolden çıktığı henüz bilinmezken, sürücünün ifadesi, çevredeki güvenlik kameraları ve araçtaki teknik kayıtların incelenmesi bekleniyor.

Kazaya ilişkin yaralıların sayısı ve sağlık durumlarıyla ilgili resmi açıklamanın ardından yeni bilgilerin netleşmesi bekleniyor.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

| Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı

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