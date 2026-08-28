Bahşiş alıyorsanız dikkat! Tazminat ve emeklilik hesabını değiştiriyor

Restoran, kafe, otel ve turizm sektöründe çalışan milyonlarca kişiyi ilgilendiren bahşiş kararı gündemde. Yargıtay'ın düzenli bahşişleri ücret kapsamında değerlendirmesiyle kıdem tazminatı ve fazla mesai hesaplarında yeni dönem başladı. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, bahşişlerin SGK'ya bildirilmemesi halinde işverenlerin ciddi yaptırımlarla karşılaşabileceğini belirtti.

Restoran, kafe, otel ve turizm sektöründe çalışanları yakından ilgilendiren bahşiş uygulamasında önemli bir gelişme yaşandı. Yargıtay'ın verdiği karar doğrultusunda, düzenli ve sürekli şekilde ödenen bahşişlerin belirli koşullarda ücretin bir parçası olarak değerlendirilmesinin önü açıldı.

Karar, özellikle kıdem tazminatı ve fazla mesai hesaplamalarında bahşişlerin nasıl dikkate alınacağı konusunda önem taşıyor. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş da Yargıtay'ın yaklaşımının hizmet sektöründeki işçiler açısından önemli sonuçlar doğuracağını belirtti.

DÜZENLİ BAHŞİŞ KIDEM TAZMİNATINI ETKİLEYEBİLECEK

Karakaş, Yargıtay'ın kararında sürekli olarak ödenen bahşişlerin ücret niteliğinde değerlendirildiğine dikkat çekti.

Karakaş, "Yerel mahkemenin yapmış olduğu değerlendirmede kıdem tazminatının hesabında bahşişlere yer verilmedi. Bu kararı Yargıtay bozdu ve işçilere devamlı olarak ödenen bahşişlerin de aynen ücret gibi tazminat hesabında esas alınması gerektiğine hükmetti" ifadelerini kullandı.

Buna göre bahşişin kıdem tazminatına dahil edilebilmesi için ödemelerin düzenli ve süreklilik taşıması, ayrıca ücret sisteminin bir parçası olduğunun somut olayda ortaya konulması gerekiyor.

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SGK'YA BİLDİRİLMEZSE İŞVEREN CEZA ÖDEYEBİLİR

Düzenli bahşişlerin yalnızca işçinin tazminat hesabını değil, işverenin SGK yükümlülüklerini de etkilediğini belirten Karakaş, bahşişlerin sigorta primine esas kazanca dahil edilmesi gerektiğini söyledi.

Karakaş, "Bahşişin SGK'ya bildirilmemesi halinde hem idari para cezası hem de asgari ücret desteği gibi teşviklerden mahrumiyet söz konusu olacak" dedi.

Karakaş'ın verdiği örneğe göre, 3.400 liralık bahşişin SGK'ya bildirilmemesi halinde işletmenin yararlandığı asgari ücret desteğinin iptal edilmesi ve daha önce sağlanan desteğin faiziyle geri alınması söz konusu olabiliyor.

Ayrıca bildirim yapılmayan her ay için 66 bin lirayı aşan idari para cezalarının uygulanabileceğini belirten Karakaş, denetim yapılması halinde yaptırımların daha da artabileceği uyarısında bulundu.

FAZLA MESAİDE FARKLI HESAPLAMA YAPILACAK

Yargıtay'ın bahşiş konusunda getirdiği değerlendirmeler fazla mesai hesabını da etkiliyor. Bahşiş veya yüzde usulüyle çalışan işçilerin fazla çalışma ücretinde, garanti ücret ile bahşiş bölümünün aynı katsayı üzerinden hesaplanmaması gerekiyor.

Karakaş, "Fazla mesai hesaplanırken normal ücretin yani maaşın 1,5 katının esas alınmasına hükmedilirken; bahşişle ilgili kısımda 1,5 katı değil, 0,5 ile çarpılarak daha hakkaniyetli bir karar verilmiştir" diye konuştu.

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EMEKLİLİK MAAŞLARINI DA ETKİLEYEBİLİR

Bahşişlerin düzenli biçimde SGK'ya bildirilmesinin çalışanların sosyal güvenlik hakları açısından da önem taşıdığı belirtiliyor. Karakaş, bahşişlerin SGK'ya bildirilmesiyle çalışanın prime esas kazancının yükseleceğini ve bunun ileride bağlanacak emekli aylığına da olumlu yansıyabileceğini ifade etti.

Karakaş, "Bu kararla birlikte uygulamada bahşişlerin ücret sayılmayarak ücret bazlı kayıt dışılığın önüne geçilmesi hedeflenmektedir" dedi.

Bahşişlerin artık yalnızca ek bir ödeme veya hediye olarak görülmemesi gerektiğini savunan Karakaş, değerlendirmesini, "Artık bahşiş ne lütuf ne hediye ne de bir yardımdır. Doğrudan doğruya bir ücrettir, bir maaştır diyebiliriz" sözleriyle tamamladı.

BAHŞİŞ ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA KALIRSA NE OLACAK?

Karakaş ayrıca yalnızca bahşiş üzerinden ücret konusunda anlaşan çalışanlar için de önemli bir ayrıntıya dikkat çekti.

Bahşiş gelirinin asgari ücretin altında kalması durumunda işverenin aradaki farkı tamamlaması gerektiğini belirten Karakaş, bu tutarın SGK'ya da bildirilmesi gerektiğini söyledi.

Böylece özellikle restoran, kafe, otel ve turizm sektöründe düzenli bahşiş alan çalışanların hem tazminat hem de sosyal güvenlik hakları bakımından daha kapsamlı bir güvenceye kavuşması hedefleniyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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