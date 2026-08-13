Sivrisineklerde sıtma paraziti tespit edildi, 52 milyonluk ülkede alarm verildi!

Güney Kore'de yapılan incelemelerde taşıyıcı sivrisineklerde sıtma paraziti tespit edilmesi üzerine 52 milyon nüfuslu ülke genelinde alarm verildi. Sıcak havaların etkisiyle sivrisinek popülasyonunun arttığını belirten yetkililer, yerel yönetimlerin tedbirleri artırmasını istedi. Vatandaşlara ise özellikle gece saatlerinde açık havada bulunmamaları yönünde uyarı yapıldı.

Güney Kore'de "anopheles" sivrisineklerinde sıtmaya yol açan "plasmodium" parazitine ait genetik materyal tespit edildi, ülkede teyakkuza geçildi.

GÜNEY KORE'DE SITMA ALARMI

The Chosun Daily gazetesinin haberine göre, Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KDCA) yetkilileri, Paju kenti ve Gyeonggi eyaletindeki Yeoncheon ilçesi gibi sıtma açısından yüksek riskli bölgelerden "anopheles" türü taşıyıcı sivrisinekleri topladı. Bu tür sivrisineklerde "plasmodium" parazitine ait genetik materyalin tespit edilmesinin ardından KDCA, Güney Kore çapında sıtma alarmı verildiğini duyurdu.

GECE SAATLERİNDE DIŞARI ÇIKMAYIN

KDCA, sıcak hava dalgasının ardından sivrisinek yoğunluğunun artma olasılığını göz önünde bulundurarak yüksek riskli bölgelerdeki yerel yönetimleri kontrol önlemlerini yoğunlaştırmaya çağırdı. Yetkililer, riskli bölgelerde yaşayanlara ve ziyaretçilere sivrisineklerin en aktif olduğu gece saatlerinde açık hava etkinliklerinden kaçınmalarını tavsiye etti.

52 milyon nüfusa sahip Güney Kore'de sıtma alarmı, bir uyarı ilan edildikten sonra ilk küme vakası görüldüğünde veya bir ilçede ya da kentte günlük ortalama sivrisinek yoğunluğu belli bir düzeyi aştığında veriliyor.

BELİRTİLER 7 GÜN SONRA ORTAYA ÇIKIYOR

Parazit taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan ve ortalama 7 günlük kuluçka süresinin ardından ortaya çıkan sıtma, ateş, titreme, terleme, baş ağrısı, bulantı, istifra, kas ağrısı ve halsizlik gibi grip benzeri belirtilerle kendini gösteriyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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