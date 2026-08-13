Konya'da 10 yıldır aranan FETÖ şüphelisi şahıs yakalandı

Konya'da 10 yıldır firari olan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi bir şahıs, polis ekiplerinin 1 aylık teknik ve fiziki takibi sonucunda kaldığı evde yakalandı.

Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden aranması bulunan bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi birimleri, FETÖ'nün mahrem yapılanmasında bulunan ve 10 senedir firari olarak aranan B.Ç'nin (50) yakalanması amacıyla çalışma yaptı.

Polis, yaklaşık bir ay devam eden teknik ve fiziki takibin sonrasında şüpheliyi Selçuklu ilçesi Hanaybaşı Mahallesi'nde bir evde ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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