2027 İspanya Süper Kupa maçları ne zaman yapılacak? Süper Kupa'ya İstanbul ev sahipliği yapacak!

2027 İspanya Süper Kupa organizasyonunun adresi belli oldu. İspanya futbolunun önemli organizasyonlarından biri olan Süper Kupa, 2027 yılında İstanbul'da düzenlenecek. Turnuvada Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad ve Atletico Madrid mücadele edecek. Şimdi ise gözler ''2027 İspanya Süper Kupa maçları ne zaman yapılacak?'' sorusunun cevabında!

Dört takımın karşı karşıya geleceği 2027 İspanya Süper Kupa maçları önümüzdeki yıl yapılacak. Organizasyon kapsamında gerçekleştirilecek karşılaşmalara Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak. Peki, 2027 İspanya Süper Kupa maçları ne zaman yapılacak?

2027 İspanya Süper Kupa maçları ne zaman yapılacak? Süper Kupaya İstanbul ev sahipliği yapacak!

2027 İSPANYA SÜPER KUPA MAÇLARI NE ZAMAN?

2027 İspanya Süper Kupa karşılaşmaları 2 Şubat ile 7 Şubat 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Turnuvanın tüm maçları İstanbul'da oynanacak.

İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu'nun (RFEF) açıklamasına göre organizasyon için yapılan değerlendirmelerin ardından İstanbul ev sahibi şehir olarak belirlendi.

2027 İspanya Süper Kupa maçları ne zaman yapılacak? Süper Kupaya İstanbul ev sahipliği yapacak!

2027 İSPANYA SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

İspanya Süper Kupa organizasyonu 2 Şubat 2027'de başlayıp 7 Şubat 2027'de sona erecek. Turnuvanın final karşılaşması da 7 Şubat'ta İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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