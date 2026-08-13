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Spor

2027 İspanya Süper Kupası maçları İstanbul'da: Arda Güler geliyor

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2027 İspanya Süper Kupası maçları İstanbul'da: Arda Güler geliyor

2027 İspanya Süper Kupa organizasyonunun, 2-7 Şubat'ta İstanbul'da gerçekleştirileceği açıklandı. Barcelona, ​​Real Madrid, Real Sociedad ve Atletico Madrid'in katılacağı dev organizasyonda maçlar, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF); Barcelona, ​​Real Madrid, Real Sociedad ve Atletico Madrid'in mücadele edeceği 2027 İspanya Süper Kupa maçlarının Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını duyurdu.

Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid forması giyiyor.
Başlık ResmiMilli futbolcu Arda Güler, Real Madrid forması giyiyor.

Yedi farklı ülkeden gelen organizasyona ev sahipliği yapma teklifinin incelendiği ve İstanbul'da karar kılındığı aktarıldı.

Yarı final eşleşmelerinde Real Sociedad ile Real Madrid, Barcelona ile Atletico Madrid karşılaşacak. Yarı final maçları sonrası rakiplerini eleyen iki takım, 2027 şampiyonluk mücadelesi verecek.
Başlık ResmiYarı final eşleşmelerinde Real Sociedad ile Real Madrid, Barcelona ile Atletico Madrid karşılaşacak. Yarı final maçları sonrası rakiplerini eleyen iki takım, 2027 şampiyonluk mücadelesi verecek.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Uluslararası futbol takviminde sağlam bir yer edinmiş, dünya çapında 150'den fazla ülkede yayınlanan ve 2016'daki şampiyonluğunda Barcelona'nın zafer kazandığı bu turnuvanın 2027 edisyonu İstanbul'da gerçekleşecek" ifadelerine yer verildi.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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