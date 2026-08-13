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AUZEF ikinci üniversite kayıt takvimi belli oldu! 2.üniversite kayıtları ne zaman bitecek?

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AUZEF ikinci üniversite kayıt takvimi belli oldu! 2.üniversite kayıtları ne zaman bitecek?
Fotoğraf Başlığı AUZEF ikinci üniversite kayıt takvimi belli oldu! 2.üniversite kayıtları ne zaman bitecek?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) ikinci üniversite kayıt takvimi belli oldu. Yayımlanan takvime göre, AUZEF ikinci üniversite kayıtları 27 Temmuz 2026 tarihinden itibaren devam ediyor. Kayıt sürecini kaçırmak istemeyen öğrenciler sürecin ayrıntılarını merak ediyor. Peki, 2.üniversite kayıtları ne zaman bitecek?

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İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) ikinci üniversite kayıtları başladı. Temmuz ayından beri devam eden kayıt süreci ekim ayında tamamlanacak. Son güne kadar adayların kayıt işlemlerini gerçekleştirmesi bekleniyor. Başvurular, basvuru.istanbul.edu.tr adresi üzerinden tamamen online ve evraksız olarak yapılabiliyoır.

AUZEF ikinci üniversite kayıt takvimi belli oldu! 2.üniversite kayıtları ne zaman bitecek?
Başlık ResmiAUZEF ikinci üniversite kayıt takvimi belli oldu! 2.üniversite kayıtları ne zaman bitecek?

Yayımlanan duyuruda; "Siz de İkinci Üniversite kapsamında sınavsız olarak İstanbul Üniversitesi öğrencisi olabilirsiniz.
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi açıköğretim programlarını inceleyin, size uygun programa hemen kayıt olun.
Kayıt tarihleri: 27 Temmuz–12 Ekim 2026" denildi.

İKİNCİ ÜNİVERSİTE NEDİR?

Bir üniversiteden mezun ya da halen okumakta olanların herhangi bir sınava girmeden İstanbul Üniversitesi Açık öğretim Programlarına kayıt yaptırabileceği sisteme Sınavsız İkinci Üniversite denir.

Önlisans programı mezunu ya da öğrencisiyseniz Önlisans programlarına, Lisans programı öğrencisi ya da mezunu iseniz hem Önlisans hem de Lisans programlarına (okuduğunuz ya da mezun olduğunuz programdan farklı olmak kaydıyla) kayıt yaptırabilirsiniz.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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