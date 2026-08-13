YKS’de bu yılın gözde bölümleri belli oldu! Yazılım geriledi, tıp ve mühendislik yükseldi

Gençlerin kariyer rotası değişti. Yapay zekânın meslekler üzerindeki etkisine ilişkin endişeler ve savunma sanayiine artan ilgi, tercihlerde sağlık ve teknik mühendislikleri öne çıkardı.

YKS tercih sürecinin sona ermesinin ardından gözler tercih sonuçlarına çevrildi. Üniversite Tercih Merkezinin değerlendirmelerine göre, öğrencilerin bu yılki tercih eğilimlerinde sağlık programları, mühendislikler ve teknik ön lisans programları öne çıktı. YKS Kariyer ve Tercih Uzmanı Muhammed Tosun, her yıl farklı bir alanın öğrenciler arasında popüler hâle geldiğini belirterek, pandemi döneminde yazılım ve dijital alanlara yönelik yoğun ilginin bu yıl ciddi şekilde gerilediğini söyledi. Tosun, “Pandemi döneminde dijital alanlar, yazılım alanları çok fazla ilgi görmüştü. Şimdi onlar biraz daha geri planda. Hatta bu yıl neredeyse dibi görecek şekilde az ilgi görüyor.” değerlendirmesinde bulundu.

‘SAĞLIK’TA TALEP PATLAMASI

Bu yıl sağlık alanlarında ciddi bir talep oluştuğunu belirten Tosun, özellikle tıp ve hemşirelik programlarının yoğun ilgi gördüğünü ifade etti. Mühendislikte ise endüstri mühendisliğinin öne çıktığını belirten Tosun, bilgisayar mühendisliğinin önceki yıllardaki ağırlığının azaldığını, buna karşılık elektrik-elektronik ve makine mühendisliğinin daha fazla tercih edildiğini söyledi.

Bu eğilimde savunma sanayiine yönelik artan ilginin de etkili olduğunu belirten Tosun, gençlerin savunma sanayiinde kariyer hedeflemesinin elektrik-elektronik ve makine mühendisliği gibi alanlara talebi artırdığını kaydetti.

Muhammed Tosun

Tosun’a göre öğrencilerin bölüm tercihlerinde yapay zekânın iş dünyasına etkisine ilişkin kaygılar da belirleyici oldu. Yapay zekânın bazı meslekleri dönüştüreceği veya ortadan kaldıracağı endişesi, öğrencileri yapay zekâdan daha az etkileneceğini düşündükleri alanlara yöneltti.

ÖĞRETMENLİĞE İLGİ AZALDI

Öğretmenlik programlarında ise tam tersi bir tablo ortaya çıktı. Tosun, atama sayılarındaki düşüşün öğretmenlik bölümlerine olan ilgiyi de azalttığını belirterek, “Öğretmenliklerde özellikle atamaların düşmesiyle beraber ilginin çok daha azaldığını net bir şekilde ifade edebilirim.” dedi. Meslek yüksekokullarında ise özellikle makine, elektrik, elektronik ve mekatronik gibi teknik programların yanı sıra sağlık programlarının yoğun ilgi gördüğü belirtildi.

TYT puan türünde öğrencilerin en fazla ilgi gösterdiği ilk beş alan şöyle:

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

İlk ve Acil Yardım

Uçak Teknolojisi

Makine

Sayısal puan türünde öğrencilerin en fazla ilgi gösterdiği ilk beş bölüm ise şöyle sıralandı:

1-Tıp

2-Hemşirelik

3-Endüstri Mühendisliği

4-Elektrik-Elektronik Mühendisliği

5-Makine Mühendisliği

Eşit ağırlık puan türünde öğrencilerin en fazla ilgi gösterdiği ilk beş bölüm şöyle sıralandı:

1-İşletme

2-Yönetim Bilişim Sistemleri

3-İktisat

4-Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

5-Psikoloji

Sözel puan türünde öğrencilerin en fazla ilgi gösterdiği ilk beş bölüm şöyle sıralandı:

1-Radyo, Televizyon ve Sinema

2-Özel Eğitim Öğretmenliği

3-Yeni Medya ve İletişim

4-Okul Öncesi Öğretmenliği

5-Gastronomi

Dil puan türünde öğrencilerin en fazla ilgi gösterdiği ilk beş bölüm şöyle sıralandı:

1-İngilizce Öğretmenliği

2-İngiliz Dili ve Edebiyatı

3-İngilizce Mütercim ve Tercümanlık

4-Alman Dili ve Edebiyatı

5-Almanca Öğretmenliği

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