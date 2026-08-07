Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, YKS sisteminde herhangi bir değişiklik yapılmayacağını açıkladı. Ancak yeni müfredatla eğitim gören öğrencilerin gireceği sınavlarda soruların müfredata göre hazırlanacağını belirten Tekin, "Eski soru bankaları artık yeterli olmayacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, üniversite adaylarının merak ettiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili tartışmalara açıklık getirdi.

İstanbul'da düzenlenen "Üniversite Tercih Destek Programı"nda öğrencilerle bir araya gelen Tekin, son dönemde YKS sisteminin değişeceğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti ve "Gençlerin kafası karıştırılmak isteniyor. Sınav sistemiyle ilgili bu yıl da önümüzdeki yıl da herhangi bir değişiklik yok" dedi.

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"ESKİ SORU BANKALARI ARTIK YETERLİ OLMAYACAK"

Yeni müfredatla eğitim gören öğrencilerin sınava gireceği döneme dikkat çeken Tekin, soru tarzlarının da buna göre şekilleneceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sınav sisteminde değişiklik yok ama sorular doğal olarak müfredata uygun hale gelecek. Yeni müfredatla eğitim gören 12. sınıflar için artık o eski soru bankaları falan yok."

MÜFREDAT YÜZDE 35 HAFİFLETİLDİ

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hakkında da değerlendirmelerde bulunan Tekin, yeni müfredatın öğrencilerin bilgiye ulaşmasının yanı sıra bilgiyi kullanma becerilerini geliştirmeyi hedeflediğini söyledi. Müfredatın önceki programa göre yaklaşık yüzde 35 oranında sadeleştirildiğini belirten Tekin, milli ve manevi değerlerin de eğitim içeriğine daha güçlü şekilde dahil edildiğini ifade etti.

YKS sistemi değişiyor mu? Bakan Tekin'den milyonları ilgilendiren açıklama

"YKS HAYATINIZIN TAMAMI DEĞİL"

Üniversite adaylarına moral veren Tekin, gençlerin geleceklerini yalnızca YKS sonucuna bağlamamaları gerektiğini belirterek, sınavın hayatın sadece küçük bir bölümü olduğunu söyledi. İstedikleri bölümü kazanamayan adaylara ise MEB'in mezun kursları, MEBİ uygulaması, EBA ve DİLİM platformundan yararlanabileceklerini hatırlattı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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