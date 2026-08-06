742.000 TL indirim! Hyundai Ağustos 2026 fiyatlarını güncelledi
Hyundai, Ağustos 2026 fiyat listesini güncelleyerek birçok modelinde kampanyalı fiyatlarını duyurdu. En dikkat çeken gelişme, makyajlanan elektrikli Ioniq 6'nın Türkiye'de 742 bin TL'ye varan indirimle satışa sunulması oldu. Ioniq 5'te 665 bin TL, Tucson'da 190 bin TL, Bayon'da 200 bin TL ve i20'de 173 bin TL'ye varan indirimler dikkat çekerken, bazı modellerde ise sınırlı fiyat artışları yapıldı.
Sıfır otomobil almayı planlayanlar için Hyundai'den dikkat çeken fiyat güncellemesi geldi. Ağustos ayı kampanyaları kapsamında elektrikli Ioniq 6 ve Ioniq 5 başta olmak üzere birçok modelde büyük indirimler uygulanırken, Tucson, Bayon ve i20'de de önemli fiyat avantajları sunuldu. İşte Hyundai'nin güncel Ağustos 2026 fiyat listesi...
YENİ IONIQ 6, 742 BİN TL İNDİRİMLE LİSTEYE GİRDİ
Markanın elektrikli modellerinden Ioniq 6 makyajlanan versiyonuyla Türkiye’de satışa çıktı. Model liste fiyatından 742.000 TL’lik indirimle alınabiliyor. Bir başka elektrikli model olan Ioniq 5’in giriş versiyonunda da 665 bin TL’lik indirim uygulanıyor.
2026 model Tucson’da 190 bin TL, Bayon’da 200 bin TL, i20’de 173 bin TL’ye varan indirim fırsatı sunuluyor.
HYUNDAİ İ20 AĞUSTOS 2026 FİYATLARI
i20 Versiyon
Model Yılı
Yakıt
Vites
Liste fiyatı (TL)
Kampanyalı fiyat (TL)
İndirim (TL)
|1.0 T-GDI 90PS 6MT Jump
2026
Benzin
Manuel
1.487.000
1.480.000
7.000
|1.0 T-GDI 90PS 6MT Jump (GSR2C & E-Call)
2026
Benzin
Manuel
1.507.000
1.500.000
7.000
|1.0 T-GDI 90PS 7DCT Jump
2026
Benzin
DCT
1.654.000
1.654.000
0
|1.0 T-GDI 90PS 7DCT Jump (GSR2C & E-Call)
2026
Benzin
DCT
1.674.000
1.674.000
0
|1.0 T-GDI 90PS 7DCT Style
2026
Benzin
DCT
1.816.000
1.686.000
130.000
|1.0 T-GDI 90PS 7DCT Style GSR2C
2026
Benzin
DCT
1.831.000
1.701.000
130.000
|1.0 T-GDI 90PS 7DCT Style (GSR2C & E-Call)
2026
Benzin
DCT
1.831.000
1.701.000
130.000
|1.0 T-GDI 90PS 7DCT Elite
2026
Benzin
DCT
1.978.000
1.805.304
172.696
|1.0 T-GDI 90PS 7DCT Elite GSR2C
2026
Benzin
DCT
1.993.000
1.819.887
173.113
|1.0 T-GDI 90PS 7DCT Elite (GSR2C & E-Call)
2026
Benzin
DCT
2.003.000
1.829.610
173.390
HYUNDAİ İ30 AĞUSTOSAYI FİYAT LİSTESİ
|Versiyon
|Model Yılı
|Yakıt
|Vites
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|i30 1.6 T-GDI 150 PS DCT Comfort
|2026
|Benzin
|DCT
|1.944.000
|1.944.000
|i30 1.6 T-GDI 150 PS DCT Prime
|2026
|Benzin
|DCT
|2.250.000
|2.250.000
HYUNDAİ BAYON AĞUSTOS 2026 FİYATLARI
|Bayon Versiyon
|Model Yılı
|Yakıt
|Vites
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|İndirim (TL)
|Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Jump
|2026
|Benzin
|DCT
|1.647.000
|1.567.000
|80.000
|Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 6MT Jump
|2026
|Benzin
|Manuel
|1.587.000
|1.570.000
|17.000
|Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Jump (GSR2C & E-Call)
|2026
|Benzin
|DCT
|1.667.000
|1.587.000
|80.000
|Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Style
|2026
|Benzin
|DCT
|1.965.000
|1.770.666
|194.334
|Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Style (GSR2C & E-Call)
|2026
|Benzin
|DCT
|1.980.000
|1.785.248
|194.752
|Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Style GSR2C
|2026
|Benzin
|DCT
|1.980.000
|1.785.248
|194.752
|Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Elite
|2026
|Benzin
|DCT
|2.103.000
|1.968.000
|135.000
|Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Elite GSR2C
|2026
|Benzin
|DCT
|2.115.000
|1.980.000
|135.000
|Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Elite (GSR2C & E-Call)
|2026
|Benzin
|DCT
|2.125.000
|1.990.000
|135.000
HYUNDAİ KONA AĞUSTOS 2026 FİYATLARI
|Kona Versiyon
|Model Yılı
|Yakıt
|Vites
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|İndirim (TL)
|1.6 T-GDI 180 PS Prime
|2025
|Benzin
|DCT
|2.344.050
|2.263.050
|81.000
|1.6 T-GDI 180 PS Prime
|2026
|Benzin
|DCT
|2.384.050
|2.303.050
|81.000
|99 kW Advance
|2025
|Elektrik
|Otomatik
|2.375.000
|2.280.000
|95.000
|99 kW Advance (GSR-2-C)
|2026
|Elektrik
|Otomatik
|2.417.500
|2.277.500
|140.000
HYUNDAİ TUCSON AĞUSTOS FİYATLARI
|Versiyon
|Model Yılı
|Yakıt
|Vites
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|İndirim (TL)
|Tucson 1.6 CRDi 136 PS 4x4 DCT Elite Plus
|2025
|Dizel
|DCT
|3.682.000
|3.592.000
|90.000
|Tucson 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 DCT Comfort
|2026
|Benzin
|DCT
|2.577.000
|2.386.974
|190.026
|Tucson 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 DCT Prime
|2026
|Benzin
|DCT
|2.771.000
|2.679.000
|92.000
|Tucson 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 DCT Elite
|2026
|Benzin
|DCT
|3.378.000
|3.248.000
|130.000
|Tucson 1.6 T-GDI 180 PS 4x4 DCT Elite Plus
|2026
|Benzin
|DCT
|3.715.000
|3.585.000
|130.000
|Tucson 1.6 CRDi 136 PS 4x4 DCT Comfort Sunroof
|2026
|Dizel
|DCT
|2.679.000
|2.679.000
|0
INSTER AĞUSTOS 2026 FİYATLARI
|Versiyon
|Model Yılı
|Yakıt
|Vites
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|İndirim (TL)
|71,1 kW Dynamic
|2025
|Elektrik
|Otomatik
|1.550.000
|1.400.000
|150.000
|84,5 kW Advance
|2025
|Elektrik
|Otomatik
|1.790.000
|1.640.000
|150.000
|84,5 kW Cross Advance
|2025
|Elektrik
|Otomatik
|1.840.000
|1.690.000
|150.000
IONIQ 5 AĞUSTOS 2026 FİYATI
|Versiyon
|Model Yılı
|Yakıt
|Vites
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|İndirim (TL)
|125 kW Dynamic Visionroof
|2026
|Elektrik
|Otomatik
|3.150.000
|2.484.602
|665.398
|160 kW Advance
|2026
|Elektrik
|Otomatik
|3.490.000
|3.490.000
|IONIQ 5 N 448 kW 4x4 N
|2025
|Elektrik
|Otomatik
|6.205.000
|5.800.000
|405.000
IONIQ 6 AĞUSTOS 2026 FİYATI
|Versiyon
|Model Yılı
|Yakıt
|Vites
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|İndirim (TL)
|125 kW Standart Menzil Advance
|2026
|Elektrik
|Otomatik
|3.225.000
|2.483.000
|742.000
|160 kW Uzun Menzil Progressive
|2026
|Elektrik
|Otomatik
|3.725.000
|3.725.000
|0
IONIQ 9 AĞUSTOS 2026 FİYATI
|Versiyon
|Model Yılı
|Yakıt
|Vites
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|160kW (218PS) RWD Progressive
|2026
|Elektrik
|Otomatik
|5.810.000
|5.810.000
|226kW (307PS) AWD Calligraphy
|2026
|Elektrik
|Otomatik
|6.960.000
|6.960.000
TUCSON HİBRİT AĞUSTOS 2026 FİYATI
|Versiyon
|Model Yılı
|Yakıt
|Vites
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|1.6 T-GDI 215 PS HEV 4x2 AT Elite
|2026
|Benzin
|Otomatik
|3.720.000
|3.720.000
SANTA FE HİBRİT TEMMUZ 2026 FİYATI
|Versiyon
|Model Yılı
|Yakıt
|Vites
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|1.6 T-GDI HEV 239PS 4WD Progressive
|2026
|Benzin
|Otomatik
|5.950.000
|5.950.000