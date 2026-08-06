742.000 TL indirim! Hyundai Ağustos 2026 fiyatlarını güncelledi

Hyundai, Ağustos 2026 fiyat listesini güncelleyerek birçok modelinde kampanyalı fiyatlarını duyurdu. En dikkat çeken gelişme, makyajlanan elektrikli Ioniq 6'nın Türkiye'de 742 bin TL'ye varan indirimle satışa sunulması oldu. Ioniq 5'te 665 bin TL, Tucson'da 190 bin TL, Bayon'da 200 bin TL ve i20'de 173 bin TL'ye varan indirimler dikkat çekerken, bazı modellerde ise sınırlı fiyat artışları yapıldı.

Sıfır otomobil almayı planlayanlar için Hyundai'den dikkat çeken fiyat güncellemesi geldi. Ağustos ayı kampanyaları kapsamında elektrikli Ioniq 6 ve Ioniq 5 başta olmak üzere birçok modelde büyük indirimler uygulanırken, Tucson, Bayon ve i20'de de önemli fiyat avantajları sunuldu. İşte Hyundai'nin güncel Ağustos 2026 fiyat listesi...

IONIQ 6

YENİ IONIQ 6, 742 BİN TL İNDİRİMLE LİSTEYE GİRDİ

Markanın elektrikli modellerinden Ioniq 6 makyajlanan versiyonuyla Türkiye’de satışa çıktı. Model liste fiyatından 742.000 TL’lik indirimle alınabiliyor. Bir başka elektrikli model olan Ioniq 5’in giriş versiyonunda da 665 bin TL’lik indirim uygulanıyor.



2026 model Tucson’da 190 bin TL, Bayon’da 200 bin TL, i20’de 173 bin TL’ye varan indirim fırsatı sunuluyor.

HYUNDAİ İ20 AĞUSTOS 2026 FİYATLARI

i20 Versiyon Model Yılı Yakıt Vites Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) İndirim (TL) 1.0 T-GDI 90PS 6MT Jump 2026 Benzin Manuel 1.487.000 1.480.000 7.000 1.0 T-GDI 90PS 6MT Jump (GSR2C & E-Call) 2026 Benzin Manuel 1.507.000 1.500.000 7.000 1.0 T-GDI 90PS 7DCT Jump 2026 Benzin DCT 1.654.000 1.654.000 0 1.0 T-GDI 90PS 7DCT Jump (GSR2C & E-Call) 2026 Benzin DCT 1.674.000 1.674.000 0 1.0 T-GDI 90PS 7DCT Style 2026 Benzin DCT 1.816.000 1.686.000 130.000 1.0 T-GDI 90PS 7DCT Style GSR2C 2026 Benzin DCT 1.831.000 1.701.000 130.000 1.0 T-GDI 90PS 7DCT Style (GSR2C & E-Call) 2026 Benzin DCT 1.831.000 1.701.000 130.000 1.0 T-GDI 90PS 7DCT Elite 2026 Benzin DCT 1.978.000 1.805.304 172.696 1.0 T-GDI 90PS 7DCT Elite GSR2C 2026 Benzin DCT 1.993.000 1.819.887 173.113 1.0 T-GDI 90PS 7DCT Elite (GSR2C & E-Call) 2026 Benzin DCT 2.003.000 1.829.610 173.390

742.000 TL indirim! Hyundai Ağustos 2026 fiyatlarını güncelledi

HYUNDAİ İ30 AĞUSTOSAYI FİYAT LİSTESİ

Versiyon Model Yılı Yakıt Vites Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) i30 1.6 T-GDI 150 PS DCT Comfort 2026 Benzin DCT 1.944.000 1.944.000 i30 1.6 T-GDI 150 PS DCT Prime 2026 Benzin DCT 2.250.000 2.250.000

Bayon

HYUNDAİ BAYON AĞUSTOS 2026 FİYATLARI

Bayon Versiyon Model Yılı Yakıt Vites Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) İndirim (TL) Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Jump 2026 Benzin DCT 1.647.000 1.567.000 80.000 Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 6MT Jump 2026 Benzin Manuel 1.587.000 1.570.000 17.000 Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Jump (GSR2C & E-Call) 2026 Benzin DCT 1.667.000 1.587.000 80.000 Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Style 2026 Benzin DCT 1.965.000 1.770.666 194.334 Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Style (GSR2C & E-Call) 2026 Benzin DCT 1.980.000 1.785.248 194.752 Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Style GSR2C 2026 Benzin DCT 1.980.000 1.785.248 194.752 Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Elite 2026 Benzin DCT 2.103.000 1.968.000 135.000 Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Elite GSR2C 2026 Benzin DCT 2.115.000 1.980.000 135.000 Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Elite (GSR2C & E-Call) 2026 Benzin DCT 2.125.000 1.990.000 135.000

742.000 TL indirim! Hyundai Ağustos 2026 fiyatlarını güncelledi

HYUNDAİ KONA AĞUSTOS 2026 FİYATLARI

Kona Versiyon Model Yılı Yakıt Vites Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) İndirim (TL) 1.6 T-GDI 180 PS Prime 2025 Benzin DCT 2.344.050 2.263.050 81.000 1.6 T-GDI 180 PS Prime 2026 Benzin DCT 2.384.050 2.303.050 81.000 99 kW Advance 2025 Elektrik Otomatik 2.375.000 2.280.000 95.000 99 kW Advance (GSR-2-C) 2026 Elektrik Otomatik 2.417.500 2.277.500 140.000

Tucson

HYUNDAİ TUCSON AĞUSTOS FİYATLARI

Versiyon Model Yılı Yakıt Vites Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) İndirim (TL) Tucson 1.6 CRDi 136 PS 4x4 DCT Elite Plus 2025 Dizel DCT 3.682.000 3.592.000 90.000 Tucson 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 DCT Comfort 2026 Benzin DCT 2.577.000 2.386.974 190.026 Tucson 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 DCT Prime 2026 Benzin DCT 2.771.000 2.679.000 92.000 Tucson 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 DCT Elite 2026 Benzin DCT 3.378.000 3.248.000 130.000 Tucson 1.6 T-GDI 180 PS 4x4 DCT Elite Plus 2026 Benzin DCT 3.715.000 3.585.000 130.000 Tucson 1.6 CRDi 136 PS 4x4 DCT Comfort Sunroof 2026 Dizel DCT 2.679.000 2.679.000 0

INSTER

INSTER AĞUSTOS 2026 FİYATLARI

Versiyon Model Yılı Yakıt Vites Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) İndirim (TL) 71,1 kW Dynamic 2025 Elektrik Otomatik 1.550.000 1.400.000 150.000 84,5 kW Advance 2025 Elektrik Otomatik 1.790.000 1.640.000 150.000 84,5 kW Cross Advance 2025 Elektrik Otomatik 1.840.000 1.690.000 150.000

IONIQ 5

IONIQ 5 AĞUSTOS 2026 FİYATI

Versiyon Model Yılı Yakıt Vites Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) İndirim (TL) 125 kW Dynamic Visionroof 2026 Elektrik Otomatik 3.150.000 2.484.602 665.398 160 kW Advance 2026 Elektrik Otomatik 3.490.000 3.490.000 IONIQ 5 N 448 kW 4x4 N 2025 Elektrik Otomatik 6.205.000 5.800.000 405.000

IONIQ 6

IONIQ 6 AĞUSTOS 2026 FİYATI

Versiyon Model Yılı Yakıt Vites Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) İndirim (TL) 125 kW Standart Menzil Advance 2026 Elektrik Otomatik 3.225.000 2.483.000 742.000 160 kW Uzun Menzil Progressive 2026 Elektrik Otomatik 3.725.000 3.725.000 0

IONIQ 9

IONIQ 9 AĞUSTOS 2026 FİYATI

Versiyon Model Yılı Yakıt Vites Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) 160kW (218PS) RWD Progressive 2026 Elektrik Otomatik 5.810.000 5.810.000 226kW (307PS) AWD Calligraphy 2026 Elektrik Otomatik 6.960.000 6.960.000

TUCSON HİBRİT AĞUSTOS 2026 FİYATI

Versiyon Model Yılı Yakıt Vites Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) 1.6 T-GDI 215 PS HEV 4x2 AT Elite 2026 Benzin Otomatik 3.720.000 3.720.000

742.000 TL indirim! Hyundai Ağustos 2026 fiyatlarını güncelledi

SANTA FE HİBRİT TEMMUZ 2026 FİYATI

Versiyon Model Yılı Yakıt Vites Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) 1.6 T-GDI HEV 239PS 4WD Progressive 2026 Benzin Otomatik 5.950.000 5.950.000

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : İHSAN GÜNAY ÇAĞRICI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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