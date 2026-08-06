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T-Otomobil

742.000 TL indirim! Hyundai Ağustos 2026 fiyatlarını güncelledi

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742.000 TL indirim! Hyundai Ağustos 2026 fiyatlarını güncelledi

Hyundai, Ağustos 2026 fiyat listesini güncelleyerek birçok modelinde kampanyalı fiyatlarını duyurdu. En dikkat çeken gelişme, makyajlanan elektrikli Ioniq 6'nın Türkiye'de 742 bin TL'ye varan indirimle satışa sunulması oldu. Ioniq 5'te 665 bin TL, Tucson'da 190 bin TL, Bayon'da 200 bin TL ve i20'de 173 bin TL'ye varan indirimler dikkat çekerken, bazı modellerde ise sınırlı fiyat artışları yapıldı.

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Sıfır otomobil almayı planlayanlar için Hyundai'den dikkat çeken fiyat güncellemesi geldi. Ağustos ayı kampanyaları kapsamında elektrikli Ioniq 6 ve Ioniq 5 başta olmak üzere birçok modelde büyük indirimler uygulanırken, Tucson, Bayon ve i20'de de önemli fiyat avantajları sunuldu. İşte Hyundai'nin güncel Ağustos 2026 fiyat listesi...

IONIQ 6
Başlık ResmiIONIQ 6

YENİ IONIQ 6, 742 BİN TL İNDİRİMLE LİSTEYE GİRDİ

Markanın elektrikli modellerinden Ioniq 6 makyajlanan versiyonuyla Türkiye’de satışa çıktı. Model liste fiyatından 742.000 TL’lik indirimle alınabiliyor. Bir başka elektrikli model olan Ioniq 5’in giriş versiyonunda da 665 bin TL’lik indirim uygulanıyor.

2026 model Tucson’da 190 bin TL, Bayon’da 200 bin TL, i20’de 173 bin TL’ye varan indirim fırsatı sunuluyor.

HYUNDAİ İ20 AĞUSTOS 2026 FİYATLARI

i20 Versiyon

Model Yılı

Yakıt

Vites

Liste fiyatı (TL)

Kampanyalı fiyat (TL)

İndirim (TL)

1.0 T-GDI 90PS 6MT Jump

2026

Benzin

Manuel

1.487.000

1.480.000

7.000

1.0 T-GDI 90PS 6MT Jump (GSR2C & E-Call)

2026

Benzin

Manuel

1.507.000

1.500.000

7.000

1.0 T-GDI 90PS 7DCT Jump

2026

Benzin

DCT

1.654.000

1.654.000

0

1.0 T-GDI 90PS 7DCT Jump (GSR2C & E-Call)

2026

Benzin

DCT

1.674.000

1.674.000

0

1.0 T-GDI 90PS 7DCT Style

2026

Benzin

DCT

1.816.000

1.686.000

130.000

1.0 T-GDI 90PS 7DCT Style GSR2C

2026

Benzin

DCT

1.831.000

1.701.000

130.000

1.0 T-GDI 90PS 7DCT Style (GSR2C & E-Call)

2026

Benzin

DCT

1.831.000

1.701.000

130.000

1.0 T-GDI 90PS 7DCT Elite

2026

Benzin

DCT

1.978.000

1.805.304

172.696

1.0 T-GDI 90PS 7DCT Elite GSR2C

2026

Benzin

DCT

1.993.000

1.819.887

173.113

1.0 T-GDI 90PS 7DCT Elite (GSR2C & E-Call)

2026

Benzin

DCT

2.003.000

1.829.610

173.390

742.000 TL indirim! Hyundai Ağustos 2026 fiyatlarını güncelledi
Başlık Resmi742.000 TL indirim! Hyundai Ağustos 2026 fiyatlarını güncelledi

HYUNDAİ İ30 AĞUSTOSAYI FİYAT LİSTESİ

VersiyonModel YılıYakıtVitesListe fiyatı (TL)Kampanyalı fiyat (TL)
i30 1.6 T-GDI 150 PS DCT Comfort2026BenzinDCT1.944.0001.944.000
i30 1.6 T-GDI 150 PS DCT Prime2026BenzinDCT2.250.0002.250.000
Bayon
Başlık ResmiBayon

HYUNDAİ BAYON AĞUSTOS 2026 FİYATLARI

Bayon VersiyonModel YılıYakıtVitesListe fiyatı (TL)Kampanyalı fiyat (TL)İndirim (TL)
Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Jump2026BenzinDCT1.647.0001.567.00080.000
Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 6MT Jump2026BenzinManuel1.587.0001.570.00017.000
Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Jump (GSR2C & E-Call)2026BenzinDCT1.667.0001.587.00080.000
Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Style2026BenzinDCT1.965.0001.770.666194.334
Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Style (GSR2C & E-Call)2026BenzinDCT1.980.0001.785.248194.752
Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Style GSR2C2026BenzinDCT1.980.0001.785.248194.752
Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Elite2026BenzinDCT2.103.0001.968.000135.000
Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Elite GSR2C2026BenzinDCT2.115.0001.980.000135.000
Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Elite (GSR2C & E-Call)2026BenzinDCT2.125.0001.990.000135.000
742.000 TL indirim! Hyundai Ağustos 2026 fiyatlarını güncelledi
Başlık Resmi742.000 TL indirim! Hyundai Ağustos 2026 fiyatlarını güncelledi

HYUNDAİ KONA AĞUSTOS 2026 FİYATLARI

Kona VersiyonModel YılıYakıtVitesListe fiyatı (TL)Kampanyalı fiyat (TL)İndirim (TL)
1.6 T-GDI 180 PS Prime2025BenzinDCT2.344.0502.263.05081.000
1.6 T-GDI 180 PS Prime2026BenzinDCT2.384.0502.303.05081.000
99 kW Advance2025ElektrikOtomatik2.375.0002.280.00095.000
99 kW Advance (GSR-2-C)2026ElektrikOtomatik2.417.5002.277.500140.000
Tucson
Başlık ResmiTucson

HYUNDAİ TUCSON AĞUSTOS FİYATLARI

VersiyonModel YılıYakıtVitesListe fiyatı (TL)Kampanyalı fiyat (TL)İndirim (TL)
Tucson 1.6 CRDi 136 PS 4x4 DCT Elite Plus2025DizelDCT3.682.0003.592.00090.000
Tucson 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 DCT Comfort2026BenzinDCT2.577.0002.386.974190.026
Tucson 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 DCT Prime2026BenzinDCT2.771.0002.679.00092.000
Tucson 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 DCT Elite2026BenzinDCT3.378.0003.248.000130.000
Tucson 1.6 T-GDI 180 PS 4x4 DCT Elite Plus2026BenzinDCT3.715.0003.585.000130.000
Tucson 1.6 CRDi 136 PS 4x4 DCT Comfort Sunroof2026DizelDCT2.679.0002.679.0000
INSTER
Başlık ResmiINSTER

INSTER AĞUSTOS 2026 FİYATLARI

VersiyonModel YılıYakıtVitesListe fiyatı (TL)Kampanyalı fiyat (TL)İndirim (TL)
71,1 kW Dynamic2025ElektrikOtomatik1.550.0001.400.000150.000
84,5 kW Advance2025ElektrikOtomatik1.790.0001.640.000150.000
84,5 kW Cross Advance2025ElektrikOtomatik1.840.0001.690.000150.000
IONIQ 5
Başlık ResmiIONIQ 5

IONIQ 5 AĞUSTOS 2026 FİYATI

VersiyonModel YılıYakıtVitesListe fiyatı (TL)Kampanyalı fiyat (TL)İndirim (TL)
125 kW Dynamic Visionroof2026ElektrikOtomatik3.150.0002.484.602665.398
160 kW Advance2026ElektrikOtomatik3.490.0003.490.000
IONIQ 5 N 448 kW 4x4 N2025ElektrikOtomatik6.205.0005.800.000405.000
IONIQ 6
Başlık ResmiIONIQ 6

IONIQ 6 AĞUSTOS 2026 FİYATI

VersiyonModel YılıYakıtVitesListe fiyatı (TL)Kampanyalı fiyat (TL)İndirim (TL)
125 kW Standart Menzil Advance2026ElektrikOtomatik3.225.0002.483.000742.000
160 kW Uzun Menzil Progressive2026ElektrikOtomatik3.725.0003.725.0000
IONIQ 9
Başlık ResmiIONIQ 9

IONIQ 9 AĞUSTOS 2026 FİYATI

VersiyonModel YılıYakıtVitesListe fiyatı (TL)Kampanyalı fiyat (TL)
160kW (218PS) RWD Progressive2026ElektrikOtomatik5.810.0005.810.000
226kW (307PS) AWD Calligraphy2026ElektrikOtomatik6.960.0006.960.000

TUCSON HİBRİT AĞUSTOS 2026 FİYATI

VersiyonModel YılıYakıtVitesListe fiyatı (TL)Kampanyalı fiyat (TL)
1.6 T-GDI 215 PS HEV 4x2 AT Elite2026BenzinOtomatik3.720.0003.720.000
742.000 TL indirim! Hyundai Ağustos 2026 fiyatlarını güncelledi
Başlık Resmi742.000 TL indirim! Hyundai Ağustos 2026 fiyatlarını güncelledi

SANTA FE HİBRİT TEMMUZ 2026 FİYATI

VersiyonModel YılıYakıtVitesListe fiyatı (TL)Kampanyalı fiyat (TL)
1.6 T-GDI HEV 239PS 4WD Progressive2026BenzinOtomatik5.950.0005.950.000
Editör : İHSAN GÜNAY ÇAĞRICI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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