TOKİ 41 ilde konut satışı ne zaman? Açık artırma takvimi belli oldu

TOKİ tarafından gerçekleştirilecek açık artırmalarda 51 ilde 540 gayrimenkul satışa sunulurken, 41 ilde yer alan 235 konut da yeni sahiplerini bulacak. Peki, TOKİ 41 ilde konut satışı ne zaman, şartları neler?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 51 İlde 540 gayrimenkulü 19 - 20 Ağustos 2026 tarihlerinde 'açık artırma' yöntemiyle satacak.

41 İLDE 235 KONUT SATIŞI

Alıcılar; Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Sinop, Şanlıurfa, Tunceli ve Van illerinde satışa sunulacak 235 konuta, %25 peşin 120 ay vade ile sahip olabilecek.

TOKİ 41 ilde konut satışı ne zaman?

30 İLDE 305 İŞ YERİ SATILACAK

Ayrıca; Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa, Çankırı, Düzce, Gaziantep, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mersin, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van ve Zonguldak illerinde satışa sunulacak 305 iş yeri ise %10 peşin 96 ay, %10 peşin 120 ay ve %30 peşin 60 ay vade ile alınabilecek.

Açık artırma toplantısı, 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 10.30'da (1-235 Lotlar arası) ve 20 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 10.30'da (236-540 Lotlar arası) toplam 2.987.601.002 TL muhammen bedelle yapılacak. Açık artırma, Ankara İlbank Sosyal Tesisleri (Anadolu Bulvarı Yenimahalle / ANKARA) ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu'nda (Halkalı / İSTANBUL) gerçekleştirilecek. Ayrıca internet üzerinden de (muzayede.emlakyonetim.com.tr) teklif verilebilecek. İnternet katılımı için kayıtlar 18 Ağustos 2026 Salı günü saat 10.30'da sona erecek.

Ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "muzayede.emlakyonetim.com.tr" internet adreslerinden ve "444 84 34" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

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