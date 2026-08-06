Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi kabul edecek

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edeceğini bildirdi.

Kaydet
a- | +A

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edeceğini bildirdi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecektir."

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Politika
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
34 yıl sonra evlat sahibi olmuşlardı! Meğer mahalleli tarafından dolandırılmışlar
34 yıl sonra evlat sahibi olmuşlardı! Meğer mahalleli tarafından dolandırılmışlar
Kaydet
Diyarbakır'da ters yön kazası! Motosikletin otomobille çarpışma anı kamerada
Diyarbakır'da ters yön kazası! Motosikletin otomobille çarpışma anı kamerada
Kaydet
Merkez Bankası ne zaman faiz indirecek? Dünyaca ünlü dev bankadan TCMB yorumu
Merkez Bankası ne zaman faiz indirecek? Dünyaca ünlü dev bankadan TCMB yorumu
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.