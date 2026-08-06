Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi kabul edecek
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edeceğini bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edeceğini bildirdi.
Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecektir."
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