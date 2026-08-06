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Ekonomi

Merkez Bankası ne zaman faiz indirecek? Dünyaca ünlü dev bankadan TCMB yorumu

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ABD merkezli yatırım bankası Citi, Türk lirasına ilişkin görünümün destekleyici olmaya devam ettiğini belirterek, enflasyondaki iyileşmeyle birlikte TCMB'nin yıl sonuna doğru faiz indirimine başlayabilecek alan bulabileceğini açıkladı.

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Dünyanın önde gelen yatırım bankaları ve finansal hizmet kuruluşları arasında yer alan ABD merkezli finans devi Citi, Türk lirasına ilişkin olumlu değerlendirmelerde bulundu.

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Bloomberg HT'nin haberine göre Citi Gelişen Piyasalar Strateji Başkanı Luis Costa, Türk lirası için görünümün destekleyici olmaya devam ettiğini belirterek, yıl sonuna doğru enflasyondaki iyileşmeyle birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimine başlayabilecek alan bulabileceğini söyledi.

Merkez Bankası ne zaman faiz indirecek? Dünyaca ünlü dev bankadan TCMB yorumu
Başlık ResmiMerkez Bankası ne zaman faiz indirecek? Dünyaca ünlü dev bankadan TCMB yorumu

PETROL 70 DOLARIN ALTINA İNERSE TÜRKİYE İÇİN OLUMLU OLACAK

ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken, Costa muhtemel bir anlaşmanın petrol fiyatlarını 70 doların altına çekebileceğini öngördü. Böyle bir senaryonun gerçekleşmesi halinde bunun Türkiye gibi enerji ithalatçısı ülkeler için olumlu olacağını ifade etti.

Costa ayrıca, Türkiye'ye yönelik olumlu beklentilerin petrol fiyatlarının seyrine bağlı olmaya devam ettiğini ve bu nedenle gelişmeleri yakından takip ettiklerini aktardı. Görünümün iyileşmesiyle birlikte Türk tahvillerindeki pozisyonlarını yeniden tam ölçeğe çıkardıklarını belirten Costa, yabancı yatırımcıların tahvil piyasasındaki payının hâlâ düşük seviyede olmasının yeni girişler açısından potansiyel oluşturduğunu da söyledi.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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