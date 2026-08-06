ÖZEL | Kralove forveti Marko Regza, Türkiye Gazetesi’ne konuştu: Orkun Kökçü büyük tehdit olabilir

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü eleme turu ilk maçında bugün saat 20.00'de Hradec Kralove ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Maç saatini bekleyen siyah-beyazlı ekip, Çekya ekibini yenerek, İstanbul’a avantajlı bir skorla dönmeye odaklandı. FC Hradec Kralove’nin 27 yaşındaki forveti Marko Regza, mücadele öncesi Türkiye Gazetesi’nin sorularını cevapladı.

Avrupa kupalarında başarı hedefleyen Beşiktaş, Çekya ekibi Hradec Kralove’yi gözüne kestirdi. Şimdiye kadar oynadığı maçlarda disiplinden kopmadan yoluna devam eden Vincenzo Italiano ve öğrencileri, taraftarlarına ilerisi için umut verdi. Bu sezon Hradec Kralove’nin hem ligde hem de Avrupa’da çıktığı maçlarda şans bulan golcü futbolcu Marko Regza, karşılaşmayla ilgili Türkiye Gazetesi’ne konuştu. Regza, mücadelenin oynanacağı Malsovicka Arena’daki stadyum ve taraftar atmosferinden de bahsetti.

“SEZON ÖNCESİ BAŞARILI BİR HAZIRLIK KAMPI GEÇİRDİK”

Bu sezon şu ana kadar oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Çekya ekibi Hradec Kralove, kısıtlı kadrosuna rağmen etkileyici bir görüntü çizdi.

Teknik direktör David Horejs önderliğinde gerçekleştirdikleri yeni sezon öncesi hazırlık dönemine değinen Marko Regza, “Evet, Avusturya'da başarılı bir hazırlık kampı geçirdik ve gerçekten iyi bir süreç yaşadık. Bu aşamada Avrupa maçlarına daha iyi hazırlanmak için bazı güçlü takımlarla maç yaptık. Diğer yandan antrenmanlarda da taktik ve takım iletişimi açısından iyi bir iş çıkardık” ifadelerini kullandı.

Marko Regza (Fotoğraf: Instagram)

“HER ZAMAN MAÇI KAZANMAYA YÖNELİK HAZIRLIK YAPIYORUZ”

Beşiktaş maçına mental olarak her zamanki gibi hazırlandıklarını vurgulayan Letonyalı futbolcu, şöyle devam etti:

Biz takım olarak her maça aynı mantaliteyle hazırlanıyoruz. Maçı kazanmaya ve sahada en iyi performansı sergilemeye yönelik olarak hazırlık yapıyoruz. Beşiktaş, elbette çok güçlü bir takım ve harika iki maç olacağını biliyoruz. Teknik direktör David Horejs ile iletişimimiz takım olarak da çok iyi bir seviyede. Ayrıca kadromuzda tecrübeli ve deneyimli birçok oyuncumuz var. Bu yüzden soyunma odasındaki atmosfer de mükemmel durumda.

“MAÇ ÇOK GÜRÜLTÜLÜ GEÇECEK”

Maçın oynanacağı Malsovicka Arena’daki taraftar baskına değinen golcü futbolcu, temsilcimizi zorlu bir atmosferin beklediğini işaret etti.

Hedeflerine de değinen Regza, “Atmosfer harika olacak, stadyum tamamen dolu olacak ve maç çok gürültülü geçecek. Avrupa maçları her zaman olduğu gibi yine farklı bir havaya sahip. Hradec Kralove, uzun süredir Avrupa kupalarında yer almıyordu. Bu nedenle hem taraftarlar hem de oyuncular, en iyi atmosferi ve performansı sergileyecekler. Benim de hedeflerim her zaman aynıdır: Takımın iyi performans göstermesine, maçları kazanmasına ve gol atmasına yardımcı olmak. Sonuç olarak, oyuncular ve taraftarlar için harika ve keyifli iki maç olacağını söyleyebiliriz” diye konuştu.

“BEŞİKTAŞ'IN HARİKA KADROSU VAR”

Beşiktaş’ın kadro potansiyelinden bahseden 27 yaşındaki santrfor, mücadelede çekindikleri isme vurgu yaptı.

Yıldız orta saha Orkun Kökçü, Beşiktaş'ta kaptanlık yapıyor.

Letonya Milli Takımı’nın Türkiye ile oynadığı maçta forma giydiği için Beşiktaş’ın kadrosundaki bazı oyuncuları tanıdığını belirten Makro Regza, son olarak şunları ekledi:

Tabii ki Beşiktaş’ın harika bir kadrosu var. Gerçekten çok iyi oyunculara sahipler. Kaptan Orkun Kökçü, büyük bir tehdit olabilir. Evet, Türkiye'ye karşı oynadığımız maçları hatırlıyorum, harika maçlardı. Oyunculara gelince, gerçekten yetenekli ve teknik oyuncular var. Her zaman topu tehlikeli bölgelere göndermeye çalışıyorlar ve tabii ki Orkun Kökçü'nün de yaptığı gibi gol ve asiste imza atıyorlar.

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