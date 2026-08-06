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Dünya

Atina yönetimi pür dikkat izliyor: "Ankara Balkanlar'ı çembere aldı" diyerek harita hazırladılar

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Atina yönetimi pür dikkat izliyor:
Fotoğraf Başlığı Atina yönetimi pürdikkat izliyor: Ankara Balkanları çembere aldı diyerek harita hazırladılar

Türkiye’nin Balkanlar genelindeki diplomatik, askeri ve kültürel hamleleri Atina’da yakından takip ediliyor. Yunan basını, Ankara’nın soydaş topluluklar, siyasi ittifaklar ve yumuşak güç unsurları üzerinden bölge siyasetinde belirleyici bir aktör haline geldiğini yazdı.

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Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesi, Türkiye’nin Balkanlar’daki artan nüfuzunu ve bölgedeki stratejik hamlelerini mercek altına alarak Ankara'nın yumuşak güç politikalarıyla geniş bir etki alanı oluşturduğunu satırlarına taşıdı

Yazar Vasilis Nedos imzasıyla yayımlanan analizde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bölgedeki diplomatik ve siyasi adımları değerlendirildi. Yunan basını, Türkiye'nin Balkanlar'daki stratejisine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye tarihi, kültürel, dini ve eğitimsel bağları güçlendirerek Balkanlar’da yumuşak güç uygulamalarının her türlü imkânını değerlendirmektedir. Ankara, Türk topluluklarının veya azınlıkların kurumsal olarak tanınmadığı bölgelerde dahi bu stratejisini hayata geçirmektedir."

Atina yönetimi pürdikkat izliyor: Ankara Balkanları çembere aldı diyerek harita hazırladılar
Başlık ResmiAtina yönetimi pürdikkat izliyor: Ankara Balkanları çembere aldı diyerek harita hazırladılar

ÜLKE ÜLKE ANKARA'NIN NÜFUZ HARİTASI

Kathimerini, Kuzey Makedonya’da hükümet krizinin Türk partisi TDP’nin katılımıyla çözüldüğüne değinerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan madalya alan Zülfikar Zeynula’nın kabinede bakanlık görevi üstlendiğine değindi.

BATI TRAKYA'DAN KUZEY MAKEDONYA VE ARNAVUTLUK'A NÜFUZ HATTI

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Dr. Sadık Ahmet anısına yaptığı açıklamalarda Trakya’daki Müslümanlara ilişkin "Batı Trakya Türk Azınlığı" vurgusu yapması Atina yönetimi tarafından da dikkatle izlendi.

Arnavutluk’ta resmi bir Türk azınlık bulunmamasına rağmen Atina ile Tiran hattındaki dengeleri etkileyen stratejik ortaklığa dikkat çekilerek analizde, "Arnavutluk’ta Türk ulusal azınlığı resmi olarak tanınmasa da, Türkiye’nin etkisi stratejik nitelikler taşımaktadır. Buna, Türk donanmasının 1992'den beri kullanım hakkına sahip olduğu Avlona Körfezi'ndeki Paşa Limanı deniz üssü de dahildir. Ayrıca Bayraktar TB-2 tipi silahlı insansız hava araçları gibi askeri teçhizat alımları da buna dahildir." denildi.

Nüfusunun yaklaşık %7,8'i Türk kökenli olan Bulgaristan'da ise etnik partilerin anayasal olarak yasaklanmasına karşın, Türklerin Haklar ve Özgürlükler Hareketi gibi yapılar üzerinden koalisyonlarda düzenli olarak yer aldığı ifade edildi:

"Bulgaristan'da etnik tabanlı partiler anayasal olarak yasak olsa da Türkler, Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) gibi yapılar kanalıyla koalisyon hükümetlerinde düzenli olarak temsil ediliyor. Bosna-Hersek’te ve Sancak bölgesindeki siyasi aktörlerin ise Ankara ile son derece güçlü diplomatik ve ideolojik bağlar koruduğu göze çarpıyor. Atina yönetimi ile Balkanlar'daki bölgesel dengeleri yakından takip eden Yunan uzmanlar, Ankara'nın söz konusu siyasi yapılar üzerindeki doğrudan nüfuzunun ve ideolojik yönlendirmelerinin bölgedeki etnik hassasiyetleri tetikleyebileceği ile AB entegrasyon süreçlerinde kırılmalara yol açabileceği yönündeki endişelerini vurguluyor."

Öte yandan Sırbistan'da merkezi devlet tarafından kurumsal olarak tanınan Türk topluluğunun kayda değer bir varlığı bulunmadığını belirten gazete, buna rağmen Ankara'nın etkisini sürdürdüğünü iddia etti. Sırbistan’daki Türk kökenli vatandaşlar için en popüler oluşumun Sancak bölgesinde faaliyet gösteren Sandzak Demokratik Eylem Partisi (SDA Sandžaka) olduğu vurgulandı. Söz konusu yapının Müslüman ve Türk grupların haklarını koruma gerekçesiyle hareket ettiği ve Ankara ile son derece yakın bağlar koruduğu aktarıldı.

"YUNANİSTAN'IN DENEYİMLERİNİ ANIMSATIYOR"

Kathimerini, Ankara'nın uyguladığı yöntemin Batı Trakya'daki yaklaşımla paralellik gösterdiğini iddia etti:

"Türkiye'nin bu uygulamaları, Yunanistan’ın deneyimlerinden bilinen süreçleri oldukça anımsatmaktadır. Müslüman unsurun daha geniş bir Türk kültürel alanının parçası olarak algılanması amacıyla kolektif kimlik unsurları öne çıkarılmakta, gerektiğinde bu unsurlar şekillendirilmektedir."

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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